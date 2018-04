E la convention di Ivrea sposta la linea a sinistra | Gli imprenditori? Squali

ilgiornale

: M5s, Fico: “Io assente alla convention di Ivrea? Ora rappresento tutti gli italiani e sono terzo rispetto alle forz… - petergomezblog : M5s, Fico: “Io assente alla convention di Ivrea? Ora rappresento tutti gli italiani e sono terzo rispetto alle forz… - stomigrando : RT @petergomezblog: M5s, Fico: “Io assente alla convention di Ivrea? Ora rappresento tutti gli italiani e sono terzo rispetto alle forze po… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Di Maio apre a, la Casaleggio pure. Laufficiale è "nessuna preclusione", si parla con tutti (o quasi) a destra e, categorie che anzi "non esistono più" sentenzia Casaleggio junior. Però la trattativa è aperta, eccome. Di Maio lancia l'amo al Pd per un "contratto di governo", invito esteso anche alla Lega con cui però la partita è complicata dai segnali di unità del centrodestra ("Salvini sappia che va al Quirinale col 17 o col 37, non col 51%", lo bacchetta Luigino). La pista ainvece registra "un passo in avanti", assicura Di Maio.La premessa per unomento, o ritorno naturale, adei grillini? Daarriva una mezza conferma, i temi che scaldano il pubblico sono molto più vicini a quelli della(purché non renziana) che alla Lega, anche nei personaggi chiamati a "immaginare il futuro", secondo la formula cara a Gianroberto ...