“È incredibile” Isola dei famosi | la crisi di Alessia Marcuzzi Stanca di essere

(Di lunedì 9 aprile 2018) La tredicesima edizione de L’deiè agli sgoccioli. È stata un’edizione piena di colpi di scena e di polemiche che ha fatto discutere moltissimo. Tutto è iniziato con il canna-gate: Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era iniziato. Questa accusa ha ovviamente scatenato un putiferio. Monte ha negato di essersi drogato poi però ha deciso di lasciare il gioco perché ormai per lui non era più un divertimento: era diventata una gogna pubblica e non se la sentiva di andare avanti ancora. Ma quello di Monte non è l’unico fatto che ha creato scalpore. Ci sono stati tanti abbandoni improvvisi, delle discussioni feroci, accuse di omofobia. Si è parlato anche di tradimento: pare che due naufraghi impegnati in Italia abbiano fatto sesso. Ma ancora non si è capito se sia vero e, ...