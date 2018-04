E’ arrivata la felicità 2 | decima puntata | il dramma di Nunzia

Anticipazioni È arrivata la felicità 2 : trama decima puntata del 15 aprile 2018 : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "E' arrivata la felicità 2", la fiction prodotta da "Publispei" che sta giungendo all'epilogo. Cosa accadrà nella decima puntata che verrà trasmessa domenica 15 aprile 2018 alle 16:30 su Rai Uno? Le Anticipazioni ci rivelano che Angelica e Orlando saranno nervosi per l'esito degli esami mentre Bea e Francesca avranno delle delusioni d'amore. Per conoscere le trame dettagliate vi invitiamo di leggere ...

In È arrivata La Felicità 2 il ritorno alla normalità di Angelica - anticipazioni episodi di domenica 8 e 15 aprile : Continua la programmazione domenicale di È Arrivata La Felicità 2, la sfortunata fiction di Ivan Cotroneo che dopo la messa in onda in prima serata su Rai1 è stata trasferita nel palinsesto del weekend, alle 16,30 dopo domenica In. La seconda stagione non ha ottenuto il consenso atteso da parte del pubblico, complice probabilmente una svolta drammatica impressa dalla storyline della malattia della protagonista Angelica, interpretata da ...

È arrivata La Felicità 2 a Pasqua dal doppio matrimonio al ricovero di Angelica - anticipazioni domenica 1 e 8 aprile : Nuovo appuntamento con È Arrivata La Felicità 2 a Pasqua. Continua la programmazione domenicale della fiction di Ivan Cotroneo con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, che tre settimane fa è stata spostata dal martedì in prima serata alla domenica pomeriggio per i bassi ascolti dei primi episodi di questa seconda stagione. domenica 1 aprile 2018, alle ore 16,30 su Rai1 subito dopo domenica In, va in onda la nona puntata di È ...

E’ arrivata la Felicità 2 : anticipazioni ottava puntata di domenica 1 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 La fiction Publispei E’ Arrivata la Felicità, dopo tante ipotesi di spostamenti in palinsesto, si è fermata nel pomeriggio domenicale di Rai 1: la prima puntata nella nuova collocazione, trasmessa domenica 18 marzo 2018 alle 16.30, ha siglato però uno share del 7.6% nel primo episodio e l’8.1% nel secondo, perdendo per strada circa 1.400.000 spettatori. A seguire le anticipazioni della nuova puntata, ...

Replica Sei mai stata sulla luna? con Bova - cancellata È arrivata la felicità : Questa sera su Rai 1 andrà in onda un film con un cast di grandi nomi, tra cui Raoul Bova e Giulia Michelini. Il film commedia dal titolo Sei mai stata sulla luna?, narra la storia di una milanese affermata nell'editoria e della sua svolta. La trama della storia e le info su dove rivedere il film in un secondo momento, o in diretta streaming questa sera stessa, su Rai 1 alle 21,25. Trama del film in onda stasera Guia, una giovane milanese molto ...

È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo - sostituita dal film Sei mai stata sulla Luna di Paolo Genovese : È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo in prima serata su Rai1: a partire da questa settimana la serie è sostituita da un ciclo di film con cui la prima rete Rai spera di racimolare qualche punto di share in più rispetto al risultato della seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo. L'ultima puntata di È arrivata la felicità 2 in prima serata è stata trasmessa martedì 13 marzo e ha ottenuto una media di 2.821.000 ...