Due operazioni contro la camorra | accusati di traffico di droga in 27

Dario Scuderi torna a correre e sognare - dopo Due anni e 9 operazioni : Il Borussia Dortmund continua a supportarlo, pagandogli gli studi in Management dello Sport. " In molti hanno scritto che lo avevo fatto perché la mia carriera era finita, ma io non mollo. " Anche ...

Milan - adesso si decide tutto e ci sono Due operazioni di mercato in arrivo : Il Milan si è garantito la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League sbarazzandosi agevolmente del malcapitato Ludogorets. I ragazzi di Gattuso avevano ipotecato la qualificazione nella gara d’andata, vinta per 3-0 in Bulgaria e a San Siro pur con un ampio turnover hanno trovato una vittoria agevole. Milan, adesso arriva la fase decisiva Gattuso ha sicuramente risollevato i rossoneri, che prima dell’esonero di Montella erano finiti ...

Blitz contro la n'drangheta tra Toscana e Calabria. Due le operazioni messe a segno : Calabria e Toscana unite dalla n'drangheta, Il riciclo dei soldi sporchi sulle rive dell'Arno- Ad assestare il duro colpo sono state due indagini coordinate dalla DDA di Firenze e di Reggio Calabria.

Calciomercato Genoa - sfumano Due operazioni in uscita : Calciomercato Genoa – Si è concluso il Calciomercato del Genoa, il club rossoblu non è riuscito a concludere le operazioni in uscita che erano state programmate. Proprio prima del gong è sfumata la trattativa con il Cagliari per Cofie, alla fine non ci sono stare le condizioni per raggiungere l’accordo. Così come non è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Rigoni al Parma. Si conclude così dunque il mercato del Genoa, una ...