Dramma alla Parigi-Roubaix | muore ciclista di 23 anni | LaPresse

Dramma alla Parigi-Roubaix : morto Goolaerts : Parigi-Roubaix sconvolta dalla tragica morte avvenuta nella tarda serata di ieri del belga Michael Goolaerts vittima di un arresto cardiaco e caduto sul pavé tra Viesly e Briastre. Il 23enne, ...

Ladispoli - Dramma alla stazione : un morto e un ferito grave : Tragedia ieri sera poco dopo le 20 alla stazione di Ladispoli: un treno Frecciabianca ha investito e ucciso un uomo che stava attraversando i binari. L'incidente ha mandato in tilt per ore la ...

Era in sella alla sua bici poi il Dramma : bimbo di 10 anni soccorso in eliambulanza : Un bambino di 10 anni è stato trasportato in eliambulanza presso il policlinico Umberto I di Roma dopo un grave incidente avvenuto nel centro storico di San Pietro Infine. Il ragazzino era in sella alla sua...

Fury / Su Rai 3 il film Drammatico con Brad Pitt pluripremiato dalla critica (oggi - 29 marzo 2018) : Fury, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Brad Pitt, Shia Labeouf, Logan Lerman, Michael Pena e Jon Bernthal, alla regia David Ayer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Alessandra Celentano racconta il suo Dramma : 'Ecco perché non posso più ballare' Video : Da diversi anni #Alessandra Celentano è diventata popolare in televisione grazie al suo ruolo di insegnante di ballo nel talent più famoso di'Italia: Amici di Maria De Filippi [Video]. A quanto pare la professoressa non ha avuto una vita semplice e per arrivare a realizzare il suo grande sogno, ha fatto moltissimi sacrifici. Quando era una ballerina si allenava per tantissime ore al giorno al punto di consumare il suo corpo e soprattutto i ...

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del Dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Pedofilia online - report denuncia : “Video quintuplicati. Dramma ignorato dalla politica” : Nel 2017 sono stati scovati ben 985.006 video pedopornografici online, un numero cinque volte superiore a quello dell'anno precedente.Continua a leggere

“Troppa sofferenza”. Rita Dalla Chiesa commuove tutti. La conduttrice e il Dramma nella sua famiglia : C’è chi la festa del papà non l’ha vissuta in allegria come molti, e sono quelle persone (famose e no) che un padre non ce l’hanno mai avuto o non ce l’hanno più. Se per la maggior parte di grandi e piccini la festa del papà è un momento di gioia e felicità da condividere insieme al proprio genitore, magari sfogliando l’album dei ricordi, per Rita Dalla Chiesa e la sua famiglia, ad esempio, non lo è più. La ...