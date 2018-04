Draghi : ripresa forte - ma prudenza su Qe : 21.08 Nel 2017 la ripresa nell'area euro "si è sviluppata in maniera solida" e "ci aspettiamo che il ritmo dell'espansione economica rimanga forte nel 2018". Così il presidente della Bce,Draghi,nel Report presentato al Parlamento Europeo. Tuttavia, prosegue, "anche se restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine, ci sono ancora incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia". Per ...