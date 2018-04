Douma | i ribelli siriani denunciano attacco chimico | «Si temono 100 morti»

Ribelli siriani denunciano attacco chimico su Douma : “Almeno 100 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno cento persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattime...

Siria - i jihadisti lasciano Douma. Si evacua l'ultima area di ribelli : Hanno lasciato l'area della Ghouta gli ultimi ribelli Siriani in lotta contro i lealisti di Bashar al-Assad. I miliziani del gruppo Jaish al-Islam hanno preso con sé i famigliari e abbandonato quella Douma che era l'ultima zona vicino a Damasco in cui ancora non si fossero arresi all'avanzare dei russi e delle forze di Damasco."Sono usciti due autobus con i terroristi di Jiash al-Islam e i loro famigliari", annuncia la televisione pubblica ...