Dopo quella di Lindsay Lohan | Take-Two vince un' altra causa contro un ex producer di GTA

Fabrizio Frizzi e la causa del decesso : otto giorni Dopo - l'ipotesi su cosa gli è accaduto quella maledetta notte : Fabrizio Frizzi è scomparso lo scorso 26 marzo. L'Italia, ancora, sembra non aver superato il trauma, l'addio così recente a una persona amatissima. Forse ancor più amata dai quanto si potesse ...

Genoa - Ballardini : “il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani - poi penseremo a quella Dopo” : “Sarà una partita molto importante contro una squadra ben attrezzata. Il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani, poi penseremo a quella dopo”. E’ l’indicazione del tecnico del Genoa Davide Ballardini in vista del match contro il Cagliari. Una sfida che arriva dopo il pareggio con la Spal contro cui “siamo riusciti a prendere gol per troppa generosità e perché non eravamo ben messi in campo. Calati nel ...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito Dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

«Epicentro più a Sud Est» - a Casamicciola la settima scossa Dopo quella di agosto : «L'evento sismico che si è verificato questa mattina a Ischia ha avuto un epicentro più a sud est sempre a Casamicciola rispetto all'evento tellurico del 21 agosto scorso...

“Chi c’è e quando inizia”. Grande Fratello - ci (ri)siamo. Dopo l’edizione vip - arriva quella classica. E con novità che nemmeno vi immaginate. A partire dalla Casa : Grande Fratello, ci (ri)siamo. Archiviata la seconda, fortunatissima edizione vip, come promesso (o minacciato, dipende dai punti di vista) ecco quella nip, cioè la classica, con gli inquilini della Casa non famosi. quando, dove, chi lo conduce? Dopo mesi di rumor e nomi in pole position, tra cui spiccavano quelli di Barbara Palombelli e Belen Rodriguez, abbiamo una presentatrice certa, sicura al 100%: Barbara D’Urso, a proposito di ...

Gigi D'Alessio - la voce Dopo l'addio con la Tatangelo : "Quella fan affettuosissima..." : Se ne sono dette e scritte di tutti i colori sulla separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo,

“Vi dico una cosa su Sarah”. Sabrina Misseri - eccola oggi : com’è diventata Dopo il carcere. E quella rivelazione sulla piccola Scazzi - vittima del caso di Avetrana : Quasi un anno fa la condanna all’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ritenute responsabili dell’omicidio di Sarah Scazzi. La ragazza, stando alle ricostruzioni degli investigatori che si erano occupati di un caso che aveva particolarmente scosso l’Italia, era stata uccisa e poi gettata in un pozzo cisterna ad Avetrana, in Puglia, il 26 agosto del 2010. Sul nome degli autori del crimine secondo il giudice non ...

“Vi presento il mio uomo”. Tina Cipollari lo confessa felice. Dopo la rottura con Chicco Nalli - i sospetti di una relazione con Giorgio Manetti arriva l’unica verità ed è quella dell’opinionista : “Quello che mi convince…” : Era stato dichiarato e finalmente è arrivato il momento di vedere Tina Cipollari in azione. Dopo la rottura con il marito Chicco Nalli, l’opinionista è tornata single e ha deciso di ripartire lì da dove aveva iniziato, ovvero dal trono. L’annuncio è stato fatto direttamente da Maria De Filippi nel corso della puntata del 5 marzo di Uomini e Donne: da questo momento chiunque volesse corteggiare Tina può farlo. Dopo queste ...

“Povero corpicino martoriato”. Erica ha 17 anni e resta incinta. Quella gravidanza la atterrisce non sa cosa fare. Poi arriva il giorno del parto e ciò che combina è orribile. Ma la cosa più atroce l’ha fatta Dopo : “È incomprensibile…” : Ci sono dei momenti precisi in cui nella testa scattano decisioni sbagliate, terribili che compromettono la vita. Scelte di cui ci si pente e che sono così folli da riversarsi sulla vita degli altri, sulla vita di chi non c’entra nulla e che certo non aveva chiesto di trovarsi in determinate situazioni. Quello che è accaduto a una 17enne amEricana fa riflettere. La crudezza degli atti che ha commesso non ha giustificazioni, la ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - Dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

La figlia di Schettino contro De Falco : 'Proprio lui fa la vittima Dopo quella telefonata a mio padre?' : La 21enne fa riferimento ad un recente , e presunto, fatto di cronaca che riguarda il comandante, candidato con il M5S . Fatto smentito subito via social dal diretto interessato. 'Al di là di quale ...

Dopo quella delle Spice Girl - la reunion di Mya - Christina Aguilera - Lil’Kim e P!nk per Lady Marmalade? : Lady Marmalade è diventato un brano iconico degli anni Duemila e quasi vent'anni Dopo è al centro dell'idea di una reunion di Mya, Christina Aguilera, Lil'Kim e P!nk. Il brano fu pubblicato nel 2001 dalle quattro artiste riunite per l'occasione, fu colonna sonora del film Moulin Rouge e divenne istantaneamente una hit da primo posto in classifica in decine di paesi nel mondo. Apprezzato anche dalla critica, ha vinto anche un Grammy Award ...

“Alessia - che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare che i due siano stati ore al telefono e che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...