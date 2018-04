Don Mazzi contro Fabrizio Corona Non lo voglio più | mi ha fatto perdere tempo Si

Don Mazzi : "Lele Mora e Corona? Ho perso tempo con loro. Fabrizio si sente una divinità - niente di autentico in lui" : "Lele Mora e Fabrizio Corona? Mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso. È personaggio anche quando si pente, non c'è niente di autentico in lui. Non lo voglio più". Nel 1984 Don Mazzi ha fondato Exodus, una comunità che oggi conta 40 sedi e si dedica al recupero di tossici, prostitute e criminali. In un'intervista al Corriere della sera, il ...

Don Mazzi : 'Manderei tutto il Vaticano in Africa' - E su Bertone : 'Mi scrisse il suo avvocato - ma non ci andai' : Io il Vaticano lo brucerei , lo svuoterei e vorrei vedere tutti i cardinali missionari in Africa". E' il duro attacco lanciato da Don Mazzi contro la Santa Sede, definita come " il luogo del potere e ...

