Divisione con conguaglio e l’imposta di registro

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Seamen Milano si aggiudicano il recupero contro i Dolphins Ancona : Nella seconda bye week della Prima Divisione 2018 è andato in scena un altro recupero di un match rinviato nella settimana d’apertura. I Seamen Milano hanno battuto per 35-0 i Dolphins Ancora a domicilio. Una vittoria arrivata grazie a una segnatura per tempo, con il solito Luke Zahradka sugli scudi: la differenza, infatti, l’ha fatto il gioco aereo milanese. Il resto, poi, l’ha fatto la linea difensiva dei campioni in carica, ...

Governo - Cuperlo (Pd) : “Apertura di Di Maio? Non vedo alcuna svolta. Complicato trovare punti di contatto e conDivisione” : “Ho letto con attenzione l’intervista di Di Maio, però non vedo al momento elementi che facciano capire se c’è davvero una svolta nell’atteggiamento che il M5s ha tenuto fin qui”. Gianni Cuperlo boccia così l’ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd, arrivando a ‘Sinistra anno zero’, convention in corso a Roma. “Al di là dei numeri, ma già la distinzione che Di Maio introduce tra alleanza di ...

Divisione di masse plurime e la cessione della quota di un contitolare : La Cassazione del 28.3.2018 n. 7604 ha affermato che una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un contitolare sia sostituito o aggiunto un altro. I successori o cessionari delle quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell'unico titolo di comunione, in quanto, a seguito dei trasferimenti di quota, si considera come se alla comunione partecipi l'originario ...

Facebook propone a ospedali conDivisione dati pazienti su malattie e prescrizioni mediche : Facebook ha chiesto a diversi ospedali americani di condividere dati anonimi dei loro pazienti, relativi alle loro malattie e alle prescrizioni mediche, nell'ambito di un progetto di ricerca.

Non solo Datagate. Facebook ha chiesto a ospedali conDivisione dati pazienti. E legge chat Messenger : Fino allo scorso mese, poco prima che esplodesse lo scandalo Datagate, Facebook era in trattative con diversi ospedali americani per condividere in via anonima informazioni sui loro pazienti , ...

Progetto di Divisione contestato e sorteggio con assegnazione dei lotti : La Cassazione del 22.3.2018 n. 7182 ha affermato che nel procedimento di divisione il giudice istruttore ex art. 789 cpc può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al Progetto di divisione sono state risolte con sentenza passata in giudicato. Se il giudice provvede, erroneamente, al sorteggio ed alla assegnazione dei lotti, tale provvedimento è destinato ad essere travolto in caso di accoglimento delle ...

Arriva in Italia l'esperienza del co-living per la conDivisione degli spazi abitativi : E il caso di Bologna ha interessato anche Home for Creativity, del Centro di Ricerche di Salerno, che si è occupato di mappare questa tipologia abitativa nel mondo. E mentre all'estero si sta già ...

Grindr - conDivisione con terzi di info personali utenti : Roma, 3 apr. , askanews, - A poco tempo dallo scoppio del caso Facebook-Cambridge Analytica, torna al centro delle cronache un altro caso che riguarda la privacy. Grindr, l'applicazione di ...

World Water Forum - sicurezza idrica : conDivisione di informazioni e cooperazione per far fronte alle nuove sfide : L’ottava edizione del più grande evento globale incentrato sul tema dell’acqua, il World Water Forum, è terminata venerdì 23 marzo, presso il Centro Congressi Ulysses Guimarães a Brasilia, in Brasile, il giorno dopo la Giornata mondiale dell’acqua. Il Consiglio Mondiale dell’Acqua, in collaborazione con il governo del Brasile, ha tenuto il suo triennale Forum mondiale dell’acqua nella capitale brasiliana tra il 18 e il 23 ...

Governo - Casellati : “ConDivisione su mio nome viatico per legislatura” : “Il mio e’ un incarico denso di grandi responsabilità, il momento che vive il nostro Paese è molto difficile ma sono ottimista perché la grande condivisione che c’è stata attorno al mio nome e alla mia candidatura può essere un viatico per questa nuovo legislatura”. Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi a Padova durante un saluto istituzionale organizzato dal sindaco Sergio Giordani. “E’ ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Panthers Parma dominano il recupero contro i Giaguari Torino : Prima settimana di riposo nella Prima Divisione 2018. Nella Bye Week 1, però, è andato in scena un incontro, il recupero del match della Prima giornata tra Giaguari Torino e Panthers Parma, rinviato per maltempo. Non c’è stata storia, perché gli ospiti hanno vinto in maniera netta, 49 a 6, con un Monardi scatenato. Un risultato sorprendente, che consegna alla squadra emiliana la seconda vittoria su due incontri disputati e la seconda ...

Tante luci e qualche ombra nella conDivisione di informazioni nei servizi Google : Quanto è semplice condividere le informazioni nelle applicazioni Google? In alcuni casi è davvero un gioco da ragazzi, ma in alcune applicazioni Google sembra essersi dimenticata queste opzioni. L'articolo Tante luci e qualche ombra nella condivisione di informazioni nei servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Ascolto - conDivisione - innovazione : i tre pilastri della CSR : Perugia , askanews, - Da nord a sud: il Salone della CSR e dell'innovazione sociale ha deciso di percorre nel corso del 2018 il territorio italiano con il tour "le Rotte della sostenibilità", una ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo - Maurizio Costanzo : "ConDivisione non inopportuna" : Maurizio Costanzo, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ha espresso la propria opinione circa la decisione di Elena Santarelli di condividere sui social network i dettagli della malattia che ha colpito il figlio Giacomo, nato dalla storia d'amore della showgirl e attrice latinense con l'ex calciatore Bernardo Corradi.Nelle scorse settimane, infatti, su Instagram, la Santarelli ha dichiarato che il figlio Giacomo sta lottando contro un ...