Disastro ferroviario Andria-Corato | chiesto rinvio a giudizio Grazia Di Bari | M5S

Scontro fra treni tra Andria e Corato : chieste 18 condanne per il Disastro ferroviario : Nell'incidente sui binari della Ferrotramvaria persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Rischiano il processo anche gli amministratori delegati...

Treno deragliato a Milano : 4 indagati per omicidio e Disastro ferroviario : Sono quattro le persone iscritte al registro degli indagati dalla procura di Milano per l'inchiesta sulla strage di Pioltello, dove -

Treno deragliato - indagati i vertici di Trenord e Rfi per Disastro ferroviario : I quattro indagati per il deragliamento del Treno nella stazione di Pioltello sono Maurizio Gentile, Ad di Rete Ferroviaria Italiana, e Umberto Lebruto, direttore produzione della stessa società. Sono inoltre indagati Cinzia Farisè e Alberto Minoia, rispettivamente ad e direttore operativo di Trenord. L'ipotesi di reato è, oltre a disastro ferroviario colposo, anche omicidio colposo plurimo per la morte delle tre donne ...