Diritti tv : società spagnola commercializzerà pubblicità : Sono 7 pacchetti con cui Mediapro mette in vendita i Diritti tv della Serie A, come si legge nel bando. Il pacchetto A contiene tutte le 380 partite per la piattaforma satellitare, il B1 248 per il digitale terrestre, e il B2 132 per la stessa piattaforma. Agli operatoti Ott sono destinati C1 (380 gare) e C2 (248), che però non possono essere assegnati entrambi. Per la piattaforma Iptv il pacchetto D1 da 248 partite e il D2 da 132. Ciascun ...

Come i nuovi Diritti stanno cambiando la società italiana : Con leggi Come quelle sulle unioni civili o sul biotestamento, in questi ultimi anni l'Italia sta cambiando il suo dna sociale. E lo fa in un modo così subitaneo e radicale che fa assomigliare questa...

Ai cinesi la società spagnola che ha comprato i Diritti tv della serie A. Cosa succede ora : Fondata a Barcellona 24 anni fa, nel corso degli anni si è aggiudicata la diffusione e la produzione di eventi sportivi in tutto il mondo: nel suo carnet troviamo la produzione di finali della ...