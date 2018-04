Diritti tv | Cairo | “bando interessante | sono fiducioso”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Adesso vediamo. C’è stato questo bando fatto da Mediapro che mi sembra moltoper i broadcaster, per Sky e per Mediaset Premium. Credo si possa fare un buon lavoro per avere il calcio in tv, un calcio fatto bene come viene fatto dai broadcaster italiani”. Commenta così il bando legato aitv per il prossimo triennio il presidente del Torino, Urbanoospite di ‘Amici sportivi e non sportivi’ su Radio 105. “Iofiducioso, vedremo come andranno le trattative perché poi tutti hanno la voglia di sostenere le condizioni migliori, il che porta a trattative a volte estenuanti”, conclude il n.1 del club granata. (AdnKronos) L'articolotv,: “bandofiducioso” sembra essere il primo su CalcioWeb.