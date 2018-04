eurogamer

: Director di Overwatch: 'il matchmaking specifico per ogni ruolo rovinerebbe la natura stessa del gioco'. #Overwatch - Eurogamer_it : Director di Overwatch: 'il matchmaking specifico per ogni ruolo rovinerebbe la natura stessa del gioco'. #Overwatch - DavideMondelli : RT @OverwatchIT: Ritornano gli Archivi di Overwatch! Il Game Director Jeff Kaplan e Lead Engineer Tim Ford ci danno un'anteprima del pross… - Valenti88154331 : RT @OverwatchIT: Ritornano gli Archivi di Overwatch! Il Game Director Jeff Kaplan e Lead Engineer Tim Ford ci danno un'anteprima del pross… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) I giocatori più navigati dilo sapranno, riuscire a comporre una squadra ben bilanciata è uno degli elementi chiave per arrivare alla vittoria della partita. Spesso però gli utenti sono tentati di selezionare l'eroe con cui si trovano meglio, piuttosto che fare un passo indietro e prendere il giusto personaggio in base alla composizione della propria squadra.Per questo, una buona parte della community chiede da tempo l'implementazione di un sistema diche costringa i giocatori a scegliere prima untra support, tank, attacco e difesa, per poi abbinarli con altri utenti che hanno già scelto undiverso. Jeff Kaplan,di, ha voluto rispondere alle richieste della community affermando che se questo sistema venisse introdotto, essola natura stessa del gioco.Come riporta PC Gamer, per Kaplan le proposte della community ...