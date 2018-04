Dipendente comunale sarda in malattia per un anno “guarisce” in vista del Senato

Assenteismo - Dipendente comunale si faceva sostituire da marito e figli : E' successo a Baucina, vicino a Palermo. La donna passava il badge agli orari di entrata e uscita. Altre volte mandava i famigliari, che in alcune occasioni l'hanno sostituita

Palermo : Dipendente comunale si faceva sostituire da marito e figli - arrestata : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Una donna, addetta alle pulizie del Comune di Baucina, piccolo centro del palermitano, invece di andare al lavoro timbrava il badge e andava via per effettuare commesse personali oppure si faceva sostituire dal marito o dai figli. Ma la donna, A.M. L.B. di 54 anni, è stata scoperta e arrestata con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione in servizio e denunciato in stato di ...

