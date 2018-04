Diletta Leotta | sexy selfie in compagnia delle amiche | i commenti sono esilaranti FOTO

Diletta Leotta rende pubblica la sua love story - ecco la foto con il fidanzato su Instagram : Da tempo si vociferava di una love story che aveva per protagonista Diletta Leotta e un misterioso fidanzato. Adesso è lo stesso volto televisivo di Sky a ufficializzare su Instagram...

“Diletta Leotta - finalmente!”. La prima foto col fidanzato. La bellissima giornalista di Sky ha deciso (dopo molto tempo) di uscire allo scoperto e pubblicare il primo scatto social con il suo lui. L’invidia dei tanti fan - però - è palese : Bella da far girar la testa, giovane, sexy e pure brava, Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Sky Sport, esce allo scoperto: per la prima volta presenta a tutti il suo compagno. Non era mai successo che la coppia si mostrasse insieme sui social network. Lei, Diletta, è sì molto popolare, ma anche riservatissima. Su Instagram documenta costantemente le sue giornate, in prevalenza quelle lavorative, ma concentra sempre ...

Diletta Leotta e la prima foto social con il fidanzato Matteo Mammì : Nell’epoca dei social le storie d’amore vengono ufficializzate così: con un post su Instagram o Facebook. È quello che ha fatto Diletta Leotta,

Diletta Leotta - prima foto col fidanzato Matteo Mammì/ Ecco chi è il famoso futuro marito : Diletta Leotta e Matteo Mammì, la giornalista di Sky pubblica su Instagram la prima foto insieme al suo fidanzato e ufficializza la loro relazione(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Diletta Leotta si racconta : il retroscena sulla Spal ed il ‘messaggio’ ad Allegri : Diletta Leotta si prepara per la giornata del campionato di Serie B, un turno che si preannuncia fondamentale per le zone alte e basse della classifica, la giornalista protagonista con la trasmissione su Sky. Nel frattempo ecco un’intervista riporta da ‘TuttoSport’: “gli striscioni? Sono affezionata a tutti ma il primo non si scorda mai. Me lo fecero i tifosi della Spal per il ritorno in B dopo 23 anni. C’era una mia ...

Juve - senti Diletta Leotta : 'Vorrei conoscere un segreto di Allegri' : Diletta Leotta , tra le conduttrici più apprezzate della tv italiana, si è raccontata a Tuttosport . ' Striscioni in mio onore? Sono affezionata a tutti ', spiega la giornalista 26enne di Sky Sport : 'Ma il primo non si scorda mai. Me lo fecero i tifosi della Spal per il ritorno in B dopo 23 anni. C'era una mia foto accompagnata dalla scritta: ' Ce la meritiamo tuttA '. La Spal continuo a ...

Diletta Leotta esclusiva : 'Allegri - svelami il segreto di Wembley' : TORINO - Negli stadi ormai sono più gli striscioni dedicati a Diletta Leotta che ai giocatori. 'Sono affezionata a tutti - racconta la 26enne volto di Sky Sport, conduttrice della Serie B e della rubrica 'Goal Deejay'-, ma il primo non si scorda mai. Me lo fecero i tifosi della Spal per il ritorno in B dopo 23 anni' . Cosa c'era scritto? 'C'era una mia ...

Diletta Leotta - un Goal Deejay speciale con Sting e Shaggy : Penso che noi, intesi come tutto il mondo, dovremmo unirci. Siamo tutte persone, insieme. Possiamo avere origini diverse, ma possiamo trovare degli elementi comuni. Possiamo tutti coesistere e ...

Diletta Leotta e Cristina Buccino - la foto mai vista prima : tenetevi forte - lo scatto ad alto tasso erotico : Non capita tutti i giorni di vedere due tra le donne dello spettacolo più affascinanti insieme nella stessa foto. La conduttrice di Skysport, Diletta Leotta, e la showgirl Cristina Buccino hanno ...