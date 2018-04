Digitale | la sfida è coniugare innovazione e protezione

Il Nobel Spence : la sfida del Digitale è in Asia : Conversazione con il premio Nobel per l'economia, Michael Spence : l'Europa non è al livello in cui dovrebbe essere, la Cina ha investito dal 2004

Il Nobel Spence : la sfida del Digitale è in Asia : Il premio Nobel Michael Spence al Sep Scaleup Summit di Milano Ha vissuto per anni in Silicon Valley, il premio Nobel per l’economia Michael Spence. Tuttavia, quando deve indicare il modello di un ecosistema per far fiorire l’innovazione, non guarda in casa. Ma alla Cina. Ad Alibaba per la precisione. “È il classico esempio di ecosistema. Non fa solo ecommerce, è un’architettura complessa. Comprende Alipay, il sistema di pagamento, che è nato ...