DIETRO LE QUINTE La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi

Ballando con le Stelle - Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli DIETRO le quinte : Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle è stato teatro di un attacco di Raoul Bova a Selvaggia Lucarelli . Un affronto duro, che la firma del Fatto non si aspettava: “Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío – ha raccontato la Lucarelli al sito davidemaggio.it – Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle ...

"È Melania la vera potenza DIETRO le quinte : fa la rassegna stampa a Trump - lui fa sempre quello che dice lei" : È Melania Trump la vera potenza "dietro le quinte" della Casa Bianca. Proprio lei, la First Lady che non si mette mai in mostra, che preferisce passare inosservata e rimanere nell'ombra del marito, sarebbe una delle figure più influenti della presidenza USA: a dirlo è un nuovo libro, intitolato "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" e scritto da Ronald Kessler, giornalista del Washington Post e del Wall ...