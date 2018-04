Dieta della mano | come perdere peso in modo semplice ed efficace

Dieta - lo studio che aiuta a eliminare la pancetta : ecco come attivare i neuroni della sazietà : Ci sono cibi che al solo pensiero possono far scattare una voglia irresistibile di mangiarli. I più golosi però possono stare tranquilli, perché in realtà la colpa sarebbe di certi neuroni nel cervello che si attivano in presenza di alcuni particolari cibi e che dovrebbero far scattare il segnale di

Dieta della rucola per bruciare più calorie in 3 giorni : La Dieta della rucola può far dimagrire di un chilo in tre giorni. Il menù prevede un insieme di alimenti ricchi di vitamine come mirtilli e non solo

Dieta della macedonia per dimagrire in 3 giorni : La Dieta della macedonia può far dimagrire di circa un chilo e mezzo in tre giorni. Si mangia tanta frutta e non solo. Ecco come funziona.

LA PASTA NON FA INGRASSARE/ Studio canadese sulla Dieta : "La parte sana della Dieta mediterranea" : La PASTA non fa INGRASSARE: Studio canadese sulla dieta svela una grandissima sorpresa. Pare infatti che il più grande nemico di chi vuole dimagrire in realtà potrebbe essere un alleato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:58:00 GMT)

Dieta della zuppa del cavolo per dimagrire in poco tempo : La Dieta della zuppa del cavolo o Cabbage soup è bizzarra e non è adatta a tutti. Può far dimagrire dai 5 ai 7 chili in una settimana.

Dieta dei centenari : ecco il segreto della longevità : La Dieta dei centenari rivela il segreto della longevità. ecco cosa mangiano. Se ne parla al convegno Fismad in programma fino al 24 marzo a Roma.

Cibi frugali e Dieta mediterranea : il segreto della longevità : Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana: sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in...

Il 'Maestro' schiavizzava gli adepti : indagato il guru della Dieta Ma.Pi. : Infatti, come ricostruito dalla polizia, approfittando dello status psicologico in cui versavano le vittime prescelte, attraverso il rigido controllo dell'alimentazione e la negazione del mondo ...

L'incubo della setta macrobiotica : gli effetti devastanti della Dieta imposta dal 'maestro' : ... attraverso i 'capizona' e i 'capicentri', dislocati in varie parti d´Italia, all'interno dei 'Punti Macrobiotici' , il 'maestro' riusciva a manovrare a suo piacimento il mondo macrobiotico. ...

Psico-sette : gli schiavi della Dieta macrobiotica Ma.Pi. : Indagato per evasione fiscale e riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate degli adepti il guru Mario Pianesi

Smantellata psico-setta della Dieta miracolosa tra le Marche e l'Emilia - LaPresse - : Rigido controllo dell'alimentazione e di ogni contatto con il mondo esterno: così una psico-setta, attiva nel campo dell'alimentazione macrobiotica tra le Marche e l'Emilia e Smantellata dalla polizia,...

L'incubo della setta macrobiotica : gli effetti devastanti della Dieta imposta dal 'maestro' /Foto choc : di Veronica Cursi Era arrivata a pesare 35 chili. Faceva fatica persino a camminare. Eppure quella dieta assurda, la dieta Ma.Pi, imposta tutti i giorni dal Maestro, doveva essere 'miracolosa'. ...