: Salvini accelera: chiederò un incontro a Di Maio, senza accordo si torna al voto - LegaSalvini : Salvini accelera: chiederò un incontro a Di Maio, senza accordo si torna al voto - MediasetTgcom24 : Governo, Di Maio: non farò premier per tirare a campare #dimaio - fattoquotidiano : “Vogliamo andare al governo del paese con Luigi Di Maio premier e un programma da attuare che preveda tagli ai… -

"Ha senso andare al governo se sarà in grado di cambiare tutto in questo Paese, non ha senso essereper". Così Dia un comizio a Termoli. "Un governo si formerà e sarà un governo del cambiamento. E' chiaro che il M5S non può essere escluso dall'esecutivo", ha aggiunto invitando Salvini a scegliere "se stare con Berlusconi o cambiare il Paese". "I cittadini ci hanno premiato con 11 mln di voti, vogliamo guidare il governo, ma vedo che spunta qualcuno che non ha preso voti e viene indicato"(Di lunedì 9 aprile 2018)