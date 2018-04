Di Maio | Zero possibilità di un esecutivo con M5S e centrodestra

Salvini : “M5s smetta di mettersi al centro del mondo” Di Maio : “Governo con Berlusconi-c.destra? Zero” : Salvini: “M5s smetta di mettersi al centro del mondo” Di Maio: “Governo con Berlusconi-c.destra? Zero” Il Molleggiato “invita” l’ex segretario Dem ad andare da Di Maio: “Al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da solo, andrei a trovare il vincitore del 4 marzo e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco” Continua […]

Governo - Salvini chiede incontro a Di Maio. E lui : "Noi col centrodestra? Zero per cento" : Il leghista: "Governo coi grillini? Ci sono il 51% di possibilità". Di Maio lo gela Centrodestra unito solo per il Colle. Ma sulle alleanze è spaccatura - di A.COPPARI Governo 2018, Di Maio a Salvini: ...

Pd - Di Maio dimostra zero responsabilità : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Le parole di Luigi Di Maio sono solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Lo dichiara il ...