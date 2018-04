Di Maio scopre l' importanza del Molise

huffingtonpost

(Di lunedì 9 aprile 2018) L'ombelico politico in questa fase si chiama, periferia della politica italiana divenuta improvvisamente centrale. Da un palco montato in piazza del Duomo a Termoli, davanti a duecento persone e con un leggero vento primaverile che soffia dal mare, Luigi Diinizia la campagna: "Sarà la prima Regione in assoluto con un nostro presidente, Andrea Greco. Vinciamo e torno qui da premier".È in questa Regione del centro Italia che i possibili alleati, Luigi Die Matteo Salvini, pesano la propria forza. Chi tra i due vincerà il 22 aprile, così come la settimana dopo in Friuli Venezia Giulia, metterà gli eventuali successi sul piatto della trattativa per la formazione del nuovo governo.L'è tale che il capo politico grillino, nel mezzo dello scontro con il leader leghista, il più aspro che sia andato in scena tra i due, ...