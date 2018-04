Di Maio risponde a Salvini | C' è lo 0% di possibilità di un Governo

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Dessì esulta per il reintegro nel 5 Stelle. Di Maio - che avevo promesso l'espulsione - non risponde ai cronisti : "Sono estremamente felice, spero che ora questa vicenda sia chiusa". Emanuele Dessì esulta e ne ha tutte le ragioni. Sì perché il il neo-senatore è stato riammesso nelle fila del Movimento 5 Stelle, dopo le polemiche per la casa popolare a 7 euro al mese e per il video in cui lo si vede ballare con un esponente della famiglia Spada.Il candidato 5Stelle balla in un video con uno SpadaIntercettati dai cronisti, Luigi Di ...

Moscovici risponde a Salvini e Di Maio : "Il tetto del 3% è buon senso" : MILANO - Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, risponde al leader della Lega, Matteo Salvini , che punta sulla rottura dei parametri di Maastricht e quindi a sfondare il ...

M5S - Di Maio risponde ai vescovi : 'Faremo il possibile per formare un governo vicino alla gente' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

M5S - DAVID BORRELLI LASCIA/ Di Maio - “non mi risponde al telefono” : eurodeputato non chiarisce il mistero : DAVID BORRELLI LASCIA il Movimento 5 Stelle: Di Maio, "non mi risponde". L'eurodeputato M5s abbandona per "motivi di salute", ma lo staff non lo sa. Il "mistero" in piena "Rimborsopoli"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Luigi Di Maio : "David Borrelli non mi risponde al telefono" : "Non l'ho sentito e nemmeno mi ha risposto al telefono". A dirlo è Luigi Di Maio a proposito dell'addio al gruppo del Movimento 5 stelle "per motivi di salute" dell'europarlamentare David Borrelli."Tutti i candidati nelle nostre liste chiedono al ministero dell'Economia di pubblicare quanto hanno restituito dei loro stipendi - afferma Di Maio arrivando al ministero dell'Economia, dove ha consegnato le richieste dei candidati . Spero entro ...

Di Maio risponde a Fiorello : ... è arrivato un altro one man show, Rosario Fiorello che, a detta di molti, ha recuperato la situazione dando vita ad uno dei suoi numeri migliori ma forse anche ad uno dei migliori spettacoli che mai ...

"Se il 4 marzo vince il toy boy di Orietta Berti si va tutti a casa". Di Maio risponde a Fiorello : "Lo prendo come un augurio!" : "Lo avete visto? Grandissimo Fiorello a Sanremo, lo prendo come un augurio!" Lo scrive in un post su facebook il capo politico del M5S Luigi Di Maio pubblicando un video dell'intervento al Teatro Ariston in cui Fiorello, rivolgendosi al dg della Rai Mario Orfeo scherza e afferma: "Occhio perché se il 4 marzo vince il toy boy di Orietta Berti si va tutti a casa".Il ciclone Fiorello travolge l'Ariston, in apertura della prima serata del ...

