Di Maio non vuol sentir parlare di 'figura terza' e di Berlusconi. Settimana in salita : Cala il gelo fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo il vertice di Arcore che ha riunito il centrodestra. E la strada verso la formazione di un governo M5s-Lega, dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, che il Presidente della Repubblica avvierà a metà Settimana, sembra, dunque, ancora più in salita. Dopo due giorni passati tra Ivrea e Aosta, il capo politico dei 5 Stelle, Luigi di Maio, ...

Di Maio a Salvini 'Si decida - da Arcore non può partire il cambiamento' : ROMA - 'Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento'. Non è da lì che può scaturire 'un governo di cambiamento ma solo ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Di Maio chiude a Salvini : “Non voteremo ammucchiata - seguendo Berlusconi si condanna a irrilevanza” : Luigi Di Maio risponde duramente al centrodestra e a Matteo Salvini: "Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto. Salvini preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Di Maio : "Da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per Italia" : "Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi. Ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia, non è il governo di ...

Di Maio : «No a governo ammucchiata. Con Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento» : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può...

Di Maio : 'Il cambiamento non può venire da Arcore'. Dialogo con M5s? Pd diviso : Il capo politico, che oggi incontrerà Grillo e Casaleggio, ribadisce che da Arcore può partire solo un governo ammucchiata. 'Se la lega è interessata al cambiamento, venga al tavolo e mettiamoci al ...

Di Maio a Salvini : “No a governi-ammucchiata - da Arcore non può partire alcun cambiamento” : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può scaturire «un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio ad un’iniziativa del Movimento per le Regionali della ...

Nuovo veto di Di Maio sul Cav : "Da Arcore non può partire il cambiamento" : Per il momento Luigi Di Maio non ha in calendario alcun incontro con i possibili alleati. Né con Maurizio Martina né con Matteo Salvini . Dopo l'apertura fatta al termine delle consultazioni con ...

Di Maio a Salvini : «Da Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento» : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può...

M5s - Di Maio : 'Da Arcore non può partire alcun cambiamento' : "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma dal vertice del centrodestra ad Arcore non può partire alcuna proposta di cambiamento". Lo ha detto il candidato premier del M5s, ...

Di Maio : “Da Arcore non può partire alcun cambiamento - ma solo un governo-ammucchiata. Non è il nostro obiettivo” : “Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento”. Non è da lì che può scaturire “un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste”. Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio a margine di un’iniziativa del Movimento per le Regionali della Valle D’Aosta del 20 maggio L'articolo Di Maio: ...

Di Maio : “Noi con Berlusconi? Questo film non esiste” : Il leader del MoVimento 5 Stelle risponde a Matteo Salvini e chiude ancora una volta a ogni ipotesi di accordo con Forza Italia: "Niente governi ammucchiata".Continua a leggere