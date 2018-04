Di Maio non smantelli le riforme del patrimonio culturale di Franceschini

Fico : i partiti dialoghino per formare il governo. Salvini : 'Con i veti non si va lontano - se Di Maio rispetta il voto dialogo è con la Lega'... : Il presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti a dialogare per formare un governo. 'I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il ...

Governo - Meloni : 'Salvini spieghi a Di Maio che non ci dividiamo' : Al vertice ad Arcore "abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il Governo, Di Maio se ne faccia una ragione". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

Di Maio : "No a governi-ammucchiata Da Arcore non parte il cambiamento" : Luigi Di Maio torna a chiudere al Centrodestra unito proprio nel giorno del vertice Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia ad Arcore. "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento" Segui su affaritaliani.it

Di Maio non vuol sentir parlare di 'figura terza' e di Berlusconi. Settimana in salita : Cala il gelo fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo il vertice di Arcore che ha riunito il centrodestra. E la strada verso la formazione di un governo M5s-Lega , dopo il secondo giro di consultazioni ...

Di Maio a Salvini 'Si decida - da Arcore non può partire il cambiamento' : ROMA - 'Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento'. Non è da lì che può scaturire 'un governo di cambiamento ma solo ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Di Maio : "Da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per Italia" : "Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi. Ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia, non è il governo di ...

Di Maio : 'Il cambiamento non può venire da Arcore'. Dialogo con M5s? Pd diviso : Il capo politico, che oggi incontrerà Grillo e Casaleggio, ribadisce che da Arcore può partire solo un governo ammucchiata. 'Se la lega è interessata al cambiamento, venga al tavolo e mettiamoci al ...