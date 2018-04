Di Maio | Noi con Berlusconi-c destra? Zero Salvini | lui mi interessa meno di

Di Maio : noi con C.destra?0% possibilità : 14.35 "C'è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Lo scrive Di Maio, capo politico del M5S, su Twitter rispondendo a stretto giro al leader della Lega Salvini che parla di un 51% di possibilità di fare un governo centrodestra-M5S.

Di Maio : “No a governi-ammucchiata”. Il centrodestra : “Tocca a noi governare”. Salvini : “Dialogo con tutti tranne il Pd” : Mentre ad Arcore è in corso il vertice del centrodestra tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, dalla Valle d’Aosta, Luigi di Maio manda un messaggio molto chiaro al segretario della Lega: «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che p...

Salvini : “Se il voto degli italiani conta spetta a noi governare - ma dialoghiamo con Di Maio” : Dopo il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, Matteo Salvini ribadisce che "se il voto degli italiani conta" è il centrodestra a dover governare, pur sottolineando che in questi giorni proseguirà il dialogo con Luigi Di Maio. E se non si dovesse trovare un accordo, "meglio tornare ad ascoltare gli italiani".Continua a leggere

Di Maio : “Noi con Berlusconi? Questo film non esiste” : Il leader del MoVimento 5 Stelle risponde a Matteo Salvini e chiude ancora una volta a ogni ipotesi di accordo con Forza Italia: "Niente governi ammucchiata".Continua a leggere

Di Maio - il piano B : noi mai all'opposizione. Pronti a trattare su tutto : dal nostro inviato IVREA Ormai alla domanda sulla premiership Luigi Di maio risponde con un'altra domanda: 'Perché non dovrei essere io con i miei undici milioni di voti?'. La risposta definitiva non ...

'Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti'. Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : Davide Casaleggio anche ieri, a Ivrea, si è tenuto ben lontano dall'attualità politica: 'Voi siete molto focalizzati sulla politica, ma il tempo di questa giornata è diverso. Lo sguardo dei ...

"Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti". Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : "Noi siamo pronti". È un messaggio ai partiti e al Paese quello che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, lancia, a metà giornata della kermesse di 'Sum', organizzata a Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio, quando parla con i giornalisti. Il Movimento, dunque, si sente ai blocchi di partenza per la formazione del nuovo Esecutivo, ma deve aspettare le "evoluzioni", come ha detto lo ...

Di Maio : contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Luigi Di Maio corteggia il Pd. Orfini chiude : "Noi alternativi" : È l’ora della responsabilità. Parola di Luigi Di Maio, leader e aspirante premier del Movimento Cinque Stelle che dopo il primo giro di consultazioni, andato a vuoto, prova a vestire i panni dello statista. A Di Maio non è piaciuta la mossa di Matteo Salvini di salire al Colle per le consultazioni insieme al resto della coalizione di centrodestra, cioè con Forza Italia e Berlusconi, Fratelli d’Italia e Meloni.I Cinque Stelle, vedendo ...

Di Maio : "Noi pronti e fiduciosi" : "Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo . Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben ...

Orfini : da Di Maio appello strumentale - noi alternativi : Roma, 7 apr. , askanews, 'Siamo alternativi al M5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare tutto questo. Parleremo con chi riceverà l'incarico e daremo il nostro contributo da forza di ...