Di Maio | la Lega preferisce tenersi Berlusconi e condannarsi all' irrilevanza

Orlando : incontriamo Di Maio ma lui chiuda alla Lega : Nel Pd che si prepara all'Assemblea nazionale del 21 aprile, c'è chi guarda al dialogo con tutte le forze politiche. E' il ministro della giustizia che invita il suo partito a non dividersi -

Governo - Salvini : 'Se Di Maio rispettasse il voto - unico dialogo possibile è con Lega' : Si sentiranno oggi il leader della Lega e quello dei Cinquestelle per incontrarsi forse domani. Toti: 'Berlusconi aperto a esecutivo con i Cinquestelle' - Dovrebbero sentirsi oggi Salvini e Di Maio ...

Fico : i partiti dialoghino per formare il governo. Salvini : 'Con i veti non si va lontano - se Di Maio rispetta il voto dialogo è con la Lega'... : Il presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti a dialogare per formare un governo. 'I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il ...

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio: quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...

Centrodestra “Governo uniti Salvini-Berlusconi-Meloni”/ Di Maio “Lega si condanna” : Pd decisivo o nuovo voto : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “Governo a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:50:00 GMT)

'Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti'. Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : Davide Casaleggio anche ieri, a Ivrea, si è tenuto ben lontano dall'attualità politica: 'Voi siete molto focalizzati sulla politica, ma il tempo di questa giornata è diverso. Lo sguardo dei ...

"Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti". Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : "Noi siamo pronti". È un messaggio ai partiti e al Paese quello che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, lancia, a metà giornata della kermesse di 'Sum', organizzata a Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio, quando parla con i giornalisti. Il Movimento, dunque, si sente ai blocchi di partenza per la formazione del nuovo Esecutivo, ma deve aspettare le "evoluzioni", come ha detto lo ...

Di Maio non forza sul Pd per non “bruciare” Martina. Ma a Ivrea si continua a guardare alla Lega : A Ivrea l'applausometro premia il centrodestra e boccia l'opzione sinistra. Non c'è partita fra Diego Fusaro e Moni Ovadia, i due ospiti più attesi e chiacchierati di Sum, la kermesse dell'associazione intitolata a Gianroberto Casaleggio. Pienone di battimani per lo studioso di filosofia dalle idee destrorse, quando parla di immigrazione e smonta le politiche giuslavoriste della socialdemocrazia. Non freddezza, ma sicuramente ...

Di Maio : contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Di Maio apre al Partito Democratico - ma non chiude alla Lega. Il PD non cambia linea : ... pur non potendo esser definito renziano, rispetto a quanto fatto da altri, aveva sempre seguito la linea del segretario uscente: «Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

M5s - Di Maio : "Fiducioso in contratto di governo - guardiamo ad evoluzione Lega e Pd" : Luigi Di Maio è intervenuto a margine di Sum, evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio, confondatore del Movimento, dedicato al tema del futuro