Di Maio fa tappa in Molise : Termoli - Bojano e Isernia : Il tour del candidato premier Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, a poco più di un mese dalla tornata elettorale di domenica 4 marzo che ha visto esultare Centrodestra e grillini (pur non avendo i numeri per governare da soli), continua il suo tour nel Belpaese, stavolta in vista delle elezioni regionali in Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. La prossima tappa del giovane pentastellato è in Molise ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - seconda tappa in DIRETTA : CaMaiore-Follonica - prima occasione per i velocisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2018, prima frazione in linea dopo la cronosquadre di ieri che ha premiato la BMC. Si parte da Camaiore e si giunge a Follonica dopo 167 chilometri: l’epilogo sarà quasi sicuramente dedicato alle ruote veloci. Si parte in salita, verso il primo GPM della corsa, quello di Montemagno. Da lì in poi sarà una lunga attesa verso la volata: non saranno infatti presenti ...

Tirreno-Adriatico 2018 - seconda tappa CaMaiore-Follonica : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : seconda tappa per la Tirreno-Adriatico 2018 che prevede 167 km da Camaiore a Follonica, per la prima frazione in linea di questa Corsa dei due Mari dopo la cronosquadre di apertura di ieri. La partenza è fissata per le 12.20, mentre l’arrivo è previsto alle 16.15 circa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle 13.00 e dalle 15.15 su Rai 3, su Eurosport2 dalle 13.30 ed in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - prima tappa in DIRETTA : cronometro a squadre Lido di CaMaiore. Sky favorita con Chris Froome - Nibali e Aru per limitare i danni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una cronosquadre di 21,5 chilometri con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Un appuntamento ormai classico per la Corsa dei Due Mari, che prenderà il via proprio dalla località marittima del Tirreno per affrontare il viaggio nell’Italia centrale che condurrà i corridori fino a San Benedetto del Tronto dopo sette frazioni molto impegnative. Un ...

Tirreno-Adriatico 2018 - prima tappa Lido di CaMaiore : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Scatta con la tradizionale cronosquadre di Lido di Camaiore la Corsa dei due Mari: la Tirreno-Adriatico. Oggi al via, infatti, la prima tappa: andiamo a scoprire il programma completo. prima tappa Tirreno-Adriatico Lido di Camaiore – Lido di Camaiore 21.5 chilometri Mercoledì 7 marzo orario DI PARTENZA: 14:00 Clicca qui per la lista di partenza La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul ...

