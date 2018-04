Di Maio | dalle stelle allo stallo E infrange il tabù dei due mandati M5s pronto a

Luigi Di Maio - la profezia di Feltri sulle consultazioni : 'Pendiamo dalle labbra di un ragazzino - non ne usciremo vivi' : Dopo i primi colloqui con Sergio Mattarella per le consultazioni al Quirinale, quel che accadrà in vista della formazione del governo resta ancora una grande incognita. Nulla si smuove ancora dalla ...

Di Maio apre sui nomi : "Dei ministri parlo con Mattarella". Ma il Pd è immobilizzato dalle liti interne... : "Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi invece con i partiti politici". Parola di Luigi Di Maio. Il leader del M5s parla ai senatori riuniti a Palazzo Madama, prima riunione in vista della prima seduta d'aula venerdì. Le sue sono parole che producono un'eco pazzesca anche fuori dall'assemblea pentastellata. Perché piombano nella cronaca politica post-elettorale all'indomani dell'intervista in cui Walter ...

M5s - Di Maio : “Mi sarei aspettato dalle altre forze politiche un contatto sui temi - invece discutono dei loro problemi” : “Mi sarei aspettato da tutte le forze politiche un contatto su dei temi. E invece vedo forze politiche discutere al loro interno” dei loro problemi “e questo è un rammarico. Chi vuole mettersi al lavoro per l’Italia si faccia avanti. Non c’è da fare alleanze, c’è da mettere sul piatto le questioni da risolvere”. Lo ha detto parlando alla stampa estera il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di ...

Alessandra Ghisleri : 'Hanno votato Di Maio o Salvini perché parlavano nelle piazze alla gente non dalle poltrone' : 'Il Pd è stato escluso nel dibattito'. Alessandra Ghisleri , ospite di Omnibus su La7 , analizza il risultato elettorale e sostiene che il voto per il M5s ha contribuito a polarizzare lo scenario ...

M5S - Crozza-DiMaios va in tilt per difendersi dalle accuse per i casi di massoneria : “Ricalcolo… ricalcolo” : L’esponente del Movimento 5 Stelle, che come di consueto appare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – nella versione software Di MAiOS , si difende dalle accuse per i recenti casi di massoneria scoperti all’interno del Movimento fingendo di andare in tilt: “Ricalcolo, ricalcolo. No, niente prendevo tempo. Attendere prego, cerco argomento al quale aggrapparmi… trovato: onestà, ...

M5S - Di Maio : 'La mia serie tv preferita? Gomorra - è ambientata dalle mie parti' : 'La mia serie tv preferita? Negli ultimi anni mi sono appassionato a Gomorra, anche perché è ambientata dalle mie parti. Con tutto il fatto che è una serie romanzata - io amo Napoli e la mia terra - è ...

Elezioni - Di Maio : “Dessì rinuncia alla candidatura”. All’aspirante premier 409 voti dalle Parlamentarie : “Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi“. Lo ha detto, a Palermo, il candidato premier dell’M5S Luigi Di Maio. “Ho assistito a una violenza inaudita contro il movimento e mi fa piacere che Emanuele Dessì abbia fatto questa scelta per proteggere il M5S e la sua famiglia da strumentalizzazioni”, ha aggiunto a ...

La democrazia di Di Maio : via dalle liste i nomi sgraditi : Roma - Uno valeva uno, oggi qualcuno vale solo una striscia di bianchetto. Come preannunciato ieri dal Giornale, i vertici M5s hanno cominciato la 'correzione' delle liste dei vincitori delle ...