Di Maio | dagli epiteti pesanti alle aperture su Renzi e PD

Blastingnews

: La democrazia dei dementi grillini e’ concentrata nell’ignorare la coalizione arrivata prima alle inutili elezioni,… - incorreggibile : La democrazia dei dementi grillini e’ concentrata nell’ignorare la coalizione arrivata prima alle inutili elezioni,… - Gabriel54258751 : RT @rossell12930669: DI MAIO SEI UN GRANDISSIMO IMBECILLE. . IDIOTA DI UN CINQUE STALLE. .VUOI FARE UN GOVERNO COL PD RIFIUTATO DAGLI ITALI… - giulicitte52 : Se Di Maio per il suo ego vuole riportare al governo i pidioti dopo i crimini economici e sociali che hanno compiut… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il cambio di direzione VIDEO di Luigi Dinon è passato inosservato agli occhi della stampa. E naturalmente non ha lasciato indifferenti Salvini e il centrodestra che hanno dovuto prendere atto, loro malgrado, della situazione. Quello che stupisce è stato il repentino voltafaccia del capo politico pentastellato, anche alla luce del rapporto quasi mai idilliaco con il Partito Democratico, condito anche daabbastanza. Continua dunque il difficile gioco delle parti che dovra', in un modo o nell’altro, dare un governo al paese. I voltafaccia sue PD Cambiamenti a convenienza VIDEO. Non riuscendo a scardinare le resistenze leghiste al suo gioco, Disi è rivolto a viso aperto al Partito Democratico, aprendo persino a Matteo #, cui i 5 stelle non hanno mai lesinato parole di una certa gravita'. Nessun veto verso di lui, dice Di, ma fino a ...