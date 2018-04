Di Maio a Salvini | devi scegliere | o Berlusconi o il cambiamento

Di Maio-Salvini - scontro prima del nuovo giro di consultazioni | Lega : "Basta no o si rivota" : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni, che anche questa volta si concluderà in due giornate. Il presidente Mattarella potrebbe convocare i partiti per giovedì e venerdì

Scontro tra Salvini e Di Maio : Si alza il livello dello Scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista di un ipotetico accordo per formare un nuovo governo. " C'è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo ...

Salvini “Di Maio? Dialogo o voto”/ Il leader M5S : "A queste condizioni - nessun incontro..." : Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Salvini : «Governo Centrodestra e 5 Stelle». Di Maio lo gela : «Mai l’ammucchiata» : Il leader parla di una possibilità al 51 per cento di poter stare insieme, ma il leader pentastellato si rifiuta categoricamente anche solo di pensarci

Luigi Di Maio respinge la richiesta di incontro di Matteo Salvini : "Finché parla da leader del centrodestra mancano le condizioni per sedersi al tavolo" : "A queste condizioni, nessun incontro è possibile". Luigi Di Maio ha fatto un breve giro di ricognizione fra i suoi. Confronto che ha dato esito pressoché unanime: la proposta di Matteo Salvini di sedersi attorno a un tavolo, rimanendo tali le clausole d'ingaggio, è irricevibile.La linea era già stata decisa domenica, dopo il comunicato partorito ad Arcore nel quale i tre leader del centrodestra avevano ribadito ...

Meloni : Salvini spieghi a Di Maio che centrodestra non si divide : Roma, 9 apr. , askanews, 'Quello che conta è il comunicato al termine dell'incontro ad Arcore. Abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il governo. Di Maio se ne faccia una ragione. ...

Salvini a Di Maio : incontriamoci senza pregiudiziali premiership : Spilimbergo , PN, , 9 apr. , askanews, 'Da domani sono pronto a incontrare tutti, anche Di Maio. Anche non pretendendo di fare il premier. Ma se dall'altra parte ci sono arroganza, veti e supponenza ...

Governo - Salvini a Di Maio : per dialogare bisogna averne voglia : Spilimbergo , PN, , 9 apr. , askanews, 'I giornalisti mi chiedono cosa rispondo a Di Maio', che ha definito 0% la possibilità di un Governo M5s-centrodestra, 'Non lo so. Pero' per dialogare con uno ha ...

Di Maio : "Noi con Berlusconi-c.destra? Zero"Salvini : lui mi interessa meno di zero : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni. Nel frattempo il Molleggiato "invita" l'ex segretario Dem ad andare da Di Maio "e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco"

Salvini replica a Di Maio : 'Ora mi interessa meno di zero' : "Di Maio in questo momento mi interessa meno di zero". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, all'arrivo a Spilimbergo , Pordenone, , commentando la dichiarazione del capo politico dei ...

Di Maio risponde a Salvini : "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi" : Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di ...

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...