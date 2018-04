Di Francesco | “Under convocato | Perotti no e ci sarà spazio per Schick”

Notizie Roma : Di Francesco : “Under ci dà qualcosa in più” : La Roma batte alla Dacia Arena l’Udinese di Massimo Oddo per 2-0 e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica (aspettando Genoa – Inter di stasera) e si preparano al meglio in vista della gara di martedì sera contro lo Shaktar Donetsk. I giallorossi, dopo quelle con Verona e Benevento, mettono in fila la loro terza vittoria consecutiva, ma soprattutto, sta splendendo sempre di più la stella di Under, 4 gol nelle ultime 3 ...