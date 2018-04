Deutsche Bank vola in Borsa | mercato plaude a nuovo ad Sewing

Cambio al vertice in Deutsche Bank : via Cryan - arriva Sewing : Teleborsa, - Cambio al vertice in Deutsche Bank. L'Istituto tedesco ha annunciato che sostituirà il Chief Executive Officer John Cryan con l'attuale numero uno della divisione retail Christian Sewing .

In evidenza sul listino Deutsche Bank : Effervescente la prima banca tedesca come assets , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,85%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX30 . ...

Deutsche Bank - il totonomine continua : Teleborsa, - continua il toto nomine per il nuovo Amministratore Delegato di Deutsche Bank. Dopo i rumors dei giorni scorsi che vedevano Jean-Pierre Mustier , A.D. di Unicredit e Richard Gnodde ...

Ora Deutsche Bank fa il ribaltone : via l'ad : Deutsche Bank cerca un sostituto per l'amministatore delegato John Cryan e ha contattato Richard Gnodde, uno dei più alti dirigenti di Goldman Sachs, che però avrebbe già rifiutato l'offerta. Lo ha ...

La Cina decapita Deutsche Bank La verita sull'uscita dell'ad Cryan I miliardi in fumo dei grandi azionisti : Si fa sempre più traballante la poltrona del Ceo di Deutsche Bank, John Cryan. I principali soci come gli emiri del Qatar (6,1%), il miliardario cinese Cheng Feng (9,92%) e i grandi fondi come BlackRockr, Vanguard, Cerberus e Norges Bank stanno perdendo soldi. Solo i principi di Doha dovrebbero avere una minusvalenza latente di quasi 1,5 miliardi, Feng di altri 1,1 miliardi. A Cryan viene rimproverato di essere riuscito a tagliare i costi, ma ...

