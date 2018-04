Blastingnews

: Derubata la casa del Grande Fratello: sottratti arredi e mobili, anche un frigo - RobertaAmorino : Derubata la casa del Grande Fratello: sottratti arredi e mobili, anche un frigo - pisaonline : Ieri l’incontro di vicinato con vigili e carabinieri. Un’anziana rivive il suo incubo: «Seguita in scooter e deruba… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il quotidiano Il Messaggero ha diffuso una notizia che ha dell'incredibile. Pochi giorni prima della messa in onda del, lapiù spiata d'Italia ha subito un furto clamoroso. Sono stati, persino unrifero, un piano cottura, due divani, uno specchio e delle sedie. Non essendo laabitata, tutto ciò che i ladri hanno pensato di sottrarre sono state le suppellettili e i. I primi a rendersi conto dell'accaduto sono stati i tecnici che si sono recati sul posto per svuotare l'abitazione, reduce dall'edizione del GF Vip, per allestire il tutto in vista dell'edizione delnip, ossia senza personaggi del mondo dello spettacolo. Un simile episodio non può che lasciare esterrefatti, mentre si profilano i primi sospetti su un campo rom abusivo della zona. Proprio da lì sono partite le indagini degli inquirenti che dovranno ...