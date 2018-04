Blastingnews

: Derubata la casa del Grande Fratello: sottratti arredi e mobili, anche un frigo: - GuidaTV88 : Derubata la casa del Grande Fratello: sottratti arredi e mobili, anche un frigo: - rosolinobonafe3 : RT @Tweettrash2: Quando scopri che anche la casa del #GF15 può essere derubata - moriconi_chiara : RT @Tweettrash2: Quando scopri che anche la casa del #GF15 può essere derubata -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il quotidiano Il Messaggero ha diffuso una notizia che ha dell'incredibile. Pochi giorni prima della messa in onda del #, lapiù spiata d'Italia ha subito un furto clamoroso. Sono stati, persino unrifero, un piano cottura, due divani, uno specchio e delle sedie. Non essendo laabitata, tutto ciò che i ladri hanno pensato di sottrarre sono state le suppellettili e i. I primi a rendersi conto dell'accaduto sono stati i tecnici che si sono recati sul posto per svuotare l'abitazione, reduce dall'edizione del #GF Vip, per allestire il tutto in vista dell'edizione delnip VIDEO, ossia senza personaggi del mondo dello spettacolo. Un simile episodio non può che lasciare esterrefatti, mentre si profilano i primi sospetti su un campo rom abusivo della zona. Proprio da lì sono partite le indagini degli ...