Dentro il call center che ascolta le vittime della malagiustizia

(Di lunedì 9 aprile 2018) C'è chi giura di aver visto l'ombra di Marco Rivasi entrare nel portone in piazza Luigi di Savoia 22, a Milano, proprio difronte alla stazione Centrale. Qui, al quarto piano, c'è la sede dell'Associazione italianadi(Aivm). Marco Rivasi non esiste in carne ed ossa; lui è solo il personaggio letterario protagonista di Malanni di stagione (Cairo Editore): riflessivo romanzo fresco di stampa del giornalista Rai, Oreste Lo Pomo, imperniato appunto su un caso di. Vicenda immaginaria, ma con trama terribilmente verosimile. Marco Rivasi viene arrestato dopo che un imprenditore ha ammesso di aver corrotto politici e funzionari per ottenere le autorizzazioni necessarie alla propria azienda. "È solo un equivoco e presto verrà chiarito", ripete Davide, l'amico che fa il cronista di giudiziaria. Ad affiorare è invece il nervo scoperto di un sistema malato, ...