Delvecchio | ' Roma | contro il Barcellona rimonta difficile Andata? L' arbitro non ha

calciomercato

: Delvecchio: 'Roma, contro il Barcellona rimonta difficile. Andata? L'arbitro… - calcio24mercato : Delvecchio: 'Roma, contro il Barcellona rimonta difficile. Andata? L'arbitro… - insideromacom : #Delvecchio: 'Il calcio spagnolo superiore a quello italiano, i giallorossi hanno sprecato molte occasioni. La… - forzaroma : #Delvecchio: “Domani non credo alla rimonta dell'#ASRoma. Il ko con la #Fiorentina non mi sorprende” #UCL… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) L'ex attaccante della, Marco, ha parlato del club giallorosso ai microfoni di RMC Sport : 'In Champions League? Sì, non ci credo per niente perché conosco il. Hanno i giocatori per poter chiudere subito la qualificazione. I giallorossi avrebbero potuto ...