Deepstate | il lato oscuro dello Stato

(Di lunedì 9 aprile 2018) Come lavorano i poteri nascosti legati all’intelligence? Esiste un vero e proprio governo ombra all’insaputa del Governo stesso? A queste e altre domende, che non popolano solo la fantasia dei protagonisti della serie, risponde, la nuova serie in prima visione assoluta su FOX dal 9 aprile il lunedì alle 21:50. Nulla è come sembra e le sorprese saranno tante, fin dall’episodio pilota. Prima serie TV di produzione europea dei canali FOX, Deep State andrà in onda in contemporanea in oltre 50 Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Alla prima stagione, composta da 8 episodi, ne seguirà una seconda: la serie è stata rinnovata ancora prima della messa in onda. Scritto da Matthew Parkhill (Rogue), DEEP STATE è la prima coproduzione europea dei canali Fox. La serie è uno spy thriller dal respiro internazionale, girato fra Marocco, Medio Oriente e Inghilterra. Protagonista ...