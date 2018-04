De Luca PD | Ostia | commercianti ancora vessati

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma – Athos De, consigliere Pd al Municipio X di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da GianFabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, per commentare l’attuale situazione politica italiana. Municipioinvitaa costituirsi parte civile nei processi contro i clan. “Da tempo c’è chi minimizza la presenza della mafia a–ha affermato De-. Il presidente dell’associazione balneari pubbliche nega l’esistenza della mafia. Vi è un inconfessabile patto per cui ‘io non vi disturbo, voi non mi disturbate’. Nel settore stabilimentioggi c’è una vessazione continua e silenziosa”. “Chiediamo a tutti quegli imprenditori ea costituirsi parti civili ai processi, anche per dare un segnale forte che c’è una ...