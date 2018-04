De Luca contro Gomorra | ' Non compare mai una divisa'

Biglietti e concerti - De Luca - Live Nation - : 'Dynamic pricing contro il secondary ticketing'. La replica di Trotta - Barley Arts - : '... : 09 apr 2018 - Per la prima volta un organizzatore di concerti in Italia propone direttamente il prezzo dinamico - in inglese dynamic pricing - per i Biglietti degli spettacoli di musica dal vivo. A immaginare un modello simile a quello che caratterizza il...

Luca BARBARESCHI CONTRO ASIA ARGENTO E #METOO/ “Ci vediamo in tribunale" : la replica dell'attrice : LUCA BARBARESCHI guerra con ASIA ARGENTO e attacco al movimento di #METOO: il regista e produttore promette di portarla in tribunale, l'attrice replica ancora sui social.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:35:00 GMT)

Luca Barbareschi contro Asia Argento e #MeToo/ “Mi ringraziava piangendo! Non m’interessava andarci a letto…” : Luca Barbareschi contro Asia Argento e il movimento di #MeToo, “Mi ringraziava piangendo! Non m’interessava andarci a letto, questa la differenza tra me e...".(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:06:00 GMT)

Bologna - crepe nel portico di San Luca : riapertura dopo i controlli : Terminato il sopralluogo dei vigili del fuoco, il tratto del portico di San Luca, a Bologna, che era stato chiuso è stato regolarmente riaperto al pubblico. “L’agibilità rimane, sono lesioni storiche che conosciamo da molti anni. Abbiamo in corso un progetto e siamo in attesa del finanziamento per procedere con i consolidamenti e i restauri. La situazione è nota, c’è qualche allentamento e qualche movimento negli intonaci. ...

File infinite per esenzione ticket - Castiello contro De Luca : 'Disabili dimenticati' : Un sistema che per molti va cambiato e che sta spingendo alcuni rappresentanti della politica a far sentire la propria voce. Tra questi l'onorevole Pina Castiello, deputata della Lega, che su ...

'L'auto di servizio di De Luca non può viaggiare contromano' : Il ministero delle Infrastrutture boccia il 'permesso di andare contromano in via Negri' per le vetture delle forze dell'ordine ed intima al Comune di Salerno di prendere provvedimenti. La strada è ...

Crozza-De Luca contro Concita De Gregorio e Teresa De Sio : “Miserabili 1000 volte - anzi 4 milioni più Iva” : “Miserabili. Miserabili 1000 volte, che per 4 fanno 4mila, che per 4 fanno 16mila. Aggiungo 5mila e arriviamo a 21mila miserabili. anzi, 4 milioni di miserabili più Iva”. Così Maurizio Crozza, nel suo Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata sul Nove, si cala nei panni di un rabbioso Vincenzo De Luca contro la giornalista Concita De Gregorio e la cantante Teresa De Sio. E si sfoga sulla sua condizione di “murato vivo”: “A casa ...

Luca Barbareschi con Fausto Brizzi/ Contro #MeToo : "Chi si somiglia si piglia" - Asia Argento all'attacco : Luca Barbareschi difende Fausto Brizzi dalle accuse di molestie sessuali e si schiera con le donne e Contro la campagna social #MeToo senza voler alimentare inutili polemiche.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Asia Argento - la vergogna sessuale contro Luca Barbareschi : 'Chissà quante donne potrebbero...' : 'Roba da mentecatti', l'ha definita Luca Barbareschi . L'attore e produttore cinematografico ha espresso il suo durissimo giudizio sullo 'scandalo Weinstein' e le accuse di molestie sessuali nel mondo ...

Luca Barbareschi con Fausto Brizzi/ Contro #MeToo "Condanno chi maltratta le donne ma..." : Luca Barbareschi difende Fausto Brizzi dalle accuse di molestie sessuali e attacca duramente i promotori della campagna social #MeToo. Poi però arriva il chiarimento del conduttore(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Napoli - gli agricoltori in piazza contro De Luca : 'Lunedì vertice in Regione' : Un assessore per le politiche agricole e basta ritardi sul Piano di Sviluppo Rurale. La confederazione italiana agricoltori di Napoli è scesa in piazza stamattina per manifestare al governatore De ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : il sorteggio. Si comincia con Andreas Seppi contro Lucas Pouille : Spetterà ad Andreas Seppi aprire la grande sfida dei quarti di finale di Coppa Davis 2018 del World Group, sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova. Questo l’esito del sorteggio ufficiale svoltosi a Palazzo San Giorgio stamane. Domani alle 11.30, il n.2 azzurro se la vedrà contro i n.1 transalpino Lucas Pouille (n.11 ATP). Una sfida che si presenta difficile per l’altoatesino, attualmente n.62 del mondo. Tuttavia, ci si augura ...

Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli : “Mi verrebbe voglia di urlare” : Carolyn Smith, il cancro e il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli: “Spesso mi verrebbe voglia di urlare” Intervista da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Carolyn Smith ha parlato nell’ultimo numero di tante cose. Il suo stato di salute, il rapporto con i suoi colleghi a Ballando e quello, più problematico, con Selvaggia Lucarelli e […] L'articolo Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli: “Mi verrebbe voglia ...

Selvaggia Lucarelli contro Raoul Bova : non è una persona equilibrata! : Dietro le quinte del talent show Ballando Con Le Stelle, Raoul Bova ha iniziato ad urlare ed inveire contro Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto nel backstage che noi non sappiamo? La giornalista web spiega per filo e per segno gli avvenimenti sostenendo che l’attore non è una persona equilibrata! La quarta puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, “Ballando Con Le Stelle” si è conclusa con una discussione al ...