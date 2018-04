Dazi | Trump ha chiesto piano per proteggere agricoltori

L'export lombardo tra Dazi - Trump e instabilità politica : In un momento di ripresa dell'economia globale, permangono alcuni elementi di instabilità che le imprese italiane non possono sottovalutare. Export e internazionalizzazione continueranno ad essere ...

Dazi - Trump : con Cina troveremo accordo : 16.35 Dopo l'annuncio di nuovi Dazi nei confronti di prodotti cinesi e le contromisure annunciate dalla Cina,Trump tenta di gettare l'acqua sul fuoco e assicura che si troverà un accordo con Pechino. "La Cina rivedrà le sue barriere commerciali perché è la cosa giusta da farsi, le tasse diventeranno reciproche e un accordo verrà fatto sulla proprietà intellettuale", ha twittato il presidente Usa, sottolineando che ci sarà "un grande futuro per ...

Ecco "l'architetto" dei Dazi di Trump contro la Cina : Bob Lighthizer, il rappresentante al Commercio Usa, è definito dal Wall Street Journal l''Architetto della guerra commerciale con la Cina'. Lo scorso agosto ai consiglieri di gabinetto della Casa ...

Borsa Usa in forte calo in seguito all'eventualità di nuovi Dazi da parte di Trump : Queste misure di stampo unilateralista e protezionistico danneggeranno l'economia statunitense e quella mondiale. Secondo David Kelly, analista della JP Morgan, il grande deficit commerciale degli ...

Dazi - l'arma totale è in mano alla Cina : Pechino è il maggior finanziatore degli Usa di Trump : Rispetto a fine 2013, la quantità di titoli Usa in mano a Pechino si è ridotta dell'11 per cento, man mano che il governo cinese si preoccupava di rafforzare lo yuan e ribilanciare l'economia ...

Dazi alla Cina - i Repubblicani avvertono Trump : “Cambi subito rotta”. La guerra commerciale mette a rischio il midterm : I Repubblicani Usa sanno da mesi che il 2018 sarà un anno elettorale difficile. Il Russiagate, le polemiche, la popolarità del presidente in picchiata – soltanto il 41% degli americani approva il suo operato, secondo un sondaggio di Morning Consult – rendono la sfida di midterm, il prossimo novembre, particolarmente complicata. “Sappiamo di avere il vento contro – ha detto il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell -. Bisognerà ...

Dazi - Trump vuole aumentarli ma è pronto a negoziare. La Cina : per ora trattativa impossibile : Le barriere commerciali " ha proseguito Trump " devono essere abbattute per incoraggiare la crescita economica in America e nel mondo. Non consentirò mai che pratiche ingiuste minino gli interessi ...

