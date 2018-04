Davide Casaleggio | Iacoboni escluso? Il giornalista della bufala su ' Beatrice Di

Così il caso Iacoboni svela il vero potere di Davide Casaleggio sul M5s - e non solo - : L'impressione che abbiamo avuto, mentre io e la direzione del mio giornale tentavamo solo di entrare, mediare e fare il nostro lavoro, è che la testa romana e politica del Movimento, i Di Maio, i ...

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e governo centrodestra- M5s : Come finirà la partita per il prossimo governo, dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...

Augusto Minzolini - il retroscena : 'Davide Casaleggio vuole un premier condiviso - non Luigi Di Maio' : Luigi Di Maio vuole fare il premier. A tutti i costi: 'O io o nessuno', questo il succo del suo pensiero. E non è neppure l'unica condizione posta dal grillino, espressione di quel M5s arrivato dietro ...

M5s - l'intervista di Davide Casaleggio è la prova : Di Maio è un robottino : 'Mi auguro che la volontà popolare venga rispettata'. E 'La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari'. O ancora 'L'...

Davide Casaleggio : “Intese? Volontà popolare sia rispettata. Di Maio? Mio padre sarebbe orgoglioso del metodo” : “Intese per il governo? Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la Volontà popolare venga rispettata”. A una settimana dall’elezione del primo presidente M5s della Camera e alla vigilia delle consultazioni con il Quirinale, parla il figlio del cofondatore M5s Davide Casaleggio. E, intervistato dal Corriere ...

Davide Casaleggio al Corriere : "Sia fatta la volontà popolare" : "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata". Così Davide Casaleggio in un'intervista al Corriere della Sera parla del negoziato in corso per la formazione di un nuovo Governo. Trattative che potrebbero fallire, e portare nuovamente al voto. Esito che non spaventa il ...

Davide Casaleggio : «Nuovo governo - si rispetti la volontà popolare. Non temiamo il voto» : «Sum nasce per ricordare mio padre e si fonda sull'impegno dei volontari dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, che non hanno nulla a che fare con la politica. Lo scopo di Sum è offrire spunti di ...

Guido Crosetto contro Davide Casaleggio : 'Vive un periodo di esaltazione...per il fatturato' : Insomma, altro che politica: secondo Crosetto, al centro, c'è il vil denaro. Comunque sia, l'esponente di FdI ridimensiona il ruolo di Casaleggio e della cosiddetta piattaforma Rousseau nel successo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Davide Casaleggio - M5S : "Partiti ormai moribondi" (21 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Davide Casaleggio: "Partiti ormai moribondi". L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy in stato di fermo (21 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 02:17:00 GMT)

M5s - Davide Casaleggio : “Voto su alleanze di governo? Chiedete a Di Maio”. E su Cambridge Analytica : “Caso che sto studiando” : “Se ci sarà un voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sulle alleanze di governo? Sono temi che dovete discutere con Luigi Di Maio“. Così Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, lasciando la Camera dei deputati, dopo una giornata di incontri preliminari tra il M5s e le altre forze politiche, prima della seduta di venerdì delle Camere, per eleggere i presidenti di Camera e Senato. Sul caso Cambridge ...

Davide Casaleggio sul Washington Post : “M5s vento inarrestabile - vecchi partiti moribondi. Ogni voto ci è costato 8 cent” : “Il Movimento 5 stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché appartiene al futuro”. Davide Casaleggio, figlio del cofondatore M5s ha scritto un lungo intervento sul Washington Post, riportato con il titolo “Why we won“, ovvero “Perché abbiamo vinto”. “In una delle prime dichiarazioni dopo il voto del 4 marzo”, è l’esordio dell’articolo, “Luigi Di Maio ha detto ...

«Ogni voto ci è costato circa 9 centesimi» - dice Davide Casaleggio : Lo ha detto in un articolo scritto per il Washington Post parlando dei costi sostenuti dal Movimento 5 Stelle per l'ultima campagna elettorale The post «Ogni voto ci è costato circa 9 centesimi», dice Davide Casaleggio appeared first on Il Post.

Davide Casaleggio spiega perché il MoVimento 5 Stelle ha vinto le elezioni : In un intervento pubblicato sul Washington Post, Davide Casaleggio spiega il motivo del successo elettorale del MoVimento 5 Stelle al voto del 4 marzo: "Il MoVimento 5 Stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché è allineato con il futuro".Continua a leggere

Alla corte di Davide. Politici e imprenditori tra i 125 invitati alla cena romana dell'Associazione Gianroberto Casaleggio : La prima novità è geopolitica. La cena dell'Associazione Gianroberto Casaleggio da Milano si è spostata a Roma, nuova capitale del grillismo a trazione governativa. È qui infatti che risiedono i palazzi del potere e dunque non è possibile mancare. La seconda è una diretta conseguenza della prima. La kermesse "Sum", che quest'anno sarà il 7 aprile sempre a Ivrea, era l'evento di un Movimento che ...