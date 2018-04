Datagate Facebook | Zuckerberg pronto a fare mea culpa

Datagate - l'Antitrust indaga su Facebook : Il pesante coinvolgimento di utenti italiani nel Datagate di Facebook, esploso poche settimane fa col caso Cambridge Analytica, ha spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato (AGCM) ad aprire un’istruttoria per “informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati”. L’annuncio è stato fatto dal Presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella nel corso di un’intervista a SkyTG24 e subito dopo confermato via Twitter dall’account ...

Scandalo Datagate - l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook per pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.

Datagate Facebook : sarebbero 87 milioni i profili coinvolti - 214 mila quelli italiani : Il Datagate esploso con il caso Cambridge Analytica si allarga e ad ammetterlo è Mark Zuckerberg in persona, numero uno di Facebook, social network più utilizzato dagli utenti in ogni angolo del globo terreste. Rispetto alle prime stime, che parlavano di circa 50 milioni di profili compromessi, ossia i cui dati sarebbero stati utilizzati per secondi fini, anche per provare ad indirizzare l’orientamento politico, saremmo già arrivati a 87 ...

Non solo Datagate. Facebook ha chiesto a ospedali condivisione dati pazienti. E legge chat Messenger : Fino allo scorso mese, poco prima che esplodesse lo scandalo Datagate, Facebook era in trattative con diversi ospedali americani per condividere in via anonima informazioni sui loro pazienti , ...

Facebook ammette : quasi tutti i profili a rischio Datagate : "Vista la portata e la complessità delle attività che abbiamo scoperto, riteniamo che possano essere stati trafugati i dati pubblici della maggior parte dei profili Facebook". A lanciare l'allarme, ...

Facebook - quasi tutti i profili a rischio Datagate - Da lunedì gli utenti coinvolti saranno avvisati : Facebook ammette: "tutti gli utenti a rischio" - La società di Zuckerberg ha rivelato che il numero di utenti coinvolti nel Datagate in tutto il mondo è pari a 87 milioni , ma secondo quando riporta ...

Datagate Facebook - Codacons : class action per 214mila italiani : Roma, 5 apr. , askanews, Prende forma la class action del Codacons contro Facebook per lo scandalo 'Datagate'. Ora che si conosce il numero degli italiani coinvolti nell'illecito utilizzo dei dati ...

Datagate - Zuckerberg : ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook : Datagate, Zuckerberg: ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook Il fondatore del social network ha poi respinto le accuse dell’a.d. di Apple, Tim Cook, che lo ha accusato di fare soldi sui dati personali degli utenti Continua a leggere

Datagate - Zuckerberg : 'Ci vorrà tempo per risolvere i problemi di Facebook' : "Penso che riusciremo a risolvere i problemi di Facebook, ma ci vorranno un po' di anni". Lo ha affermato Mark Zuckerberg in un'intervista a Vox dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Il fondatore del ...

Facebook - scandalo Datagate mette a rischio presentazione dei nuovi prodotti : Teleborsa, - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico. L'evento F8 previsto per il ...

Facebook ancora nella bufera per lo scandalo Datagate : Teleborsa, - Non si placa lo scandalo datagate che ha investito Facebook che ieri 27 marzo ha fatto crollare le azioni a Wall Street , trascinando al ribasso anche gli altri titoli tecnologici. A ...