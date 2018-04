Dai vulcani i nuovi ‘ingredienti’ all’origine della vita

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Giungono delle eruzioniche gli ingredienti che hanno arricchito il brodo primordiale che ha dato origine allasulla Terra: si tratta di una famiglia di composti dello zolfo abbondanti in laghi e fiumi quando il nostro pianeta era ancora giovanissimo, 3,9 miliardi di anni fa, e derivavano al biossido di zolfo. E’ quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Astrobiology, coordinata dall’astrobiologo Sukrit Ranjan, del Massachusetts Institute of Technology (Mit), e condotta in collaborazione con l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. I ricercatori hanno utilizzato modelli al computer per ricostruire in laboratorio le condizioniTerra primitiva e in questo modo sono riusciti a dimostrare che alcuni composti dello zolfo accelerano la sintesi dei precursorimolecola Rna, che racchiudeva le informazioni geniche delle prime cellule. La ...