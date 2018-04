Da un po' di febbre alla morte | Parma | deceduto bambino di 18 mesi

Brasile - torna la febbre gialla. I rischi dell’epidemia che ha fatto più di 200 morti : La febbre gialla, una delle più tipiche malattie tropicali, non presenti in Occidente, è provocata da un flavivirus, un arbovirus a RNA. Viene trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, sia aegypti che albopictus, e Haemagogus. Il serbatoio della malattia è rappresentato dalle scimmie. In corso di episodi epidemici anche la specie umana può diventare però una fonte epidemiologicamente rilevante di infezione: la cosiddetta “forma urbana”, ...

Il Brasile ha un grosso problema con la febbre gialla e gli anti-vaccini : È in corso un'epidemia, il governo ha organizzato una grande campagna di prevenzione, ma stanno crescendo i gruppi che invitano le persone a non fare niente The post Il Brasile ha un grosso problema con la febbre gialla e gli anti-vaccini appeared first on Il Post.

Brasile - Scoppia epidemia febbre gialla : 98 morti : E' salito a 98 morti accertati il bilancio dell'epidemia di febbre gialla che ha colpito alcuni Stati del Brasile . Il dato fa riferimento al periodo che va dal luglio 2017 ad oggi . Nello stesso ...

Brasile - epidemia di febbre gialla : il bilancio delle vittime sale a 98 : Continua l’emergenza febbre gialla in Brasile, dove il bilancio dell’epidemia sale a 98 morti accertati. Dallo scorso luglio sono diverse le regioni colpite. Nello stesso periodo, i casi accertati sono stati 353 e quelli sospetti 1.286, secondo dati forniti oggi dal ministero della Salute. Continua intanto la campagna di vaccinazione negli stati di San Paolo e Rio de Janeiro, dove il ministero della Salute ha inviato circa 30 milioni ...

Ansia in Europa : si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika : Ansia in Europa: si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika Secondo gli esperti, dal 2007 la specie “Aedes aegypti” vive stabilmente a Madeira, intorno al Mar Nero, e sulla costa turca Continua a leggere L'articolo Ansia in Europa: si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika sembra essere il primo su NewsGo.

Brasile : epidemia di febbre gialla provoca 81 morti : Un’epidemia di febbre gialla ha colpito il Brasile: il ministero della Salute ha confermato 213 casi della malattia e 81 decessi nell’ultimo mese, secondo quanto riporta il quotidiano “O Estado de S.Paulo”. Rispetto ai dati divulgati la scorsa settimana (130 casi confermati), il numero è aumentato del 64%. Anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i dati sono molto più alti: a dicembre e gennaio 2016-2017 erano ...

Brasile - epidemia di febbre gialla : 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini : Un’epidemia di febbre gialla sta colpendo il Brasile. Dall’inizio del 2018 sono stati 130 i casi confermati, 53 dei quali mortali. Nel solo stato di San Paolo i casi sono stati 86, di cui 36 hanno condotto alla morte solo negli ultimi due mesi. A lanciare l’allarme sono il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto ...