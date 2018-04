Da un po' di febbre alla morte : Parma - deceduto bambino di 18 mesi : Quanti bambini sulla soglia dei 2 anni si ammalano con febbre o raffreddore? Quanti invece improvvisamente da una banale febbre vanno in arresto cardiaco? Mercoledì 4 aprile 2018, un bimbo di 18 mesi viene portato all'ospedale Maggiore di Parma, in evidente arresto cardiaco. Morire di febbre Secondo quanto riportato dai genitori del bimbo di 18 mesi, gli era stata somministrata una tachipirina per abbassare la temperatura corporea, ma in breve ...

Brasile - torna la febbre gialla. I rischi dell’epidemia che ha fatto più di 200 morti : La febbre gialla, una delle più tipiche malattie tropicali, non presenti in Occidente, è provocata da un flavivirus, un arbovirus a RNA. Viene trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, sia aegypti che albopictus, e Haemagogus. Il serbatoio della malattia è rappresentato dalle scimmie. In corso di episodi epidemici anche la specie umana può diventare però una fonte epidemiologicamente rilevante di infezione: la cosiddetta “forma urbana”, ...

UFSP : svizzero morto di febbre gialla dopo viaggio in Brasile

Il Brasile ha un grosso problema con la febbre gialla e gli anti-vaccini : È in corso un'epidemia, il governo ha organizzato una grande campagna di prevenzione, ma stanno crescendo i gruppi che invitano le persone a non fare niente The post Il Brasile ha un grosso problema con la febbre gialla e gli anti-vaccini appeared first on Il Post.

Brasile - Scoppia epidemia febbre gialla : 98 morti : E' salito a 98 morti accertati il bilancio dell'epidemia di febbre gialla che ha colpito alcuni Stati del Brasile . Il dato fa riferimento al periodo che va dal luglio 2017 ad oggi . Nello stesso ...

Brasile - epidemia di febbre gialla : il bilancio delle vittime sale a 98 : Continua l’emergenza febbre gialla in Brasile, dove il bilancio dell’epidemia sale a 98 morti accertati. Dallo scorso luglio sono diverse le regioni colpite. Nello stesso periodo, i casi accertati sono stati 353 e quelli sospetti 1.286, secondo dati forniti oggi dal ministero della Salute. Continua intanto la campagna di vaccinazione negli stati di San Paolo e Rio de Janeiro, dove il ministero della Salute ha inviato circa 30 milioni ...

Ansia in Europa : si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika : Ansia in Europa: si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika Secondo gli esperti, dal 2007 la specie “Aedes aegypti” vive stabilmente a Madeira, intorno al Mar Nero, e sulla costa turca Continua a leggere L'articolo Ansia in Europa: si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika sembra essere il primo su NewsGo.

Brasile : epidemia di febbre gialla provoca 81 morti : Un’epidemia di febbre gialla ha colpito il Brasile: il ministero della Salute ha confermato 213 casi della malattia e 81 decessi nell’ultimo mese, secondo quanto riporta il quotidiano “O Estado de S.Paulo”. Rispetto ai dati divulgati la scorsa settimana (130 casi confermati), il numero è aumentato del 64%. Anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i dati sono molto più alti: a dicembre e gennaio 2016-2017 erano ...

Brasile - epidemia di febbre gialla : 130 casi confermati e lunghe file per i vaccini : Un’epidemia di febbre gialla sta colpendo il Brasile. Dall’inizio del 2018 sono stati 130 i casi confermati, 53 dei quali mortali. Nel solo stato di San Paolo i casi sono stati 86, di cui 36 hanno condotto alla morte solo negli ultimi due mesi. A lanciare l’allarme sono il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto ...