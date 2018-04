huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Da istituzionale a bellicoso, Salvini in Friuli (con gli occhi su Roma) cambia registro: 'Di Maio? Me ne frega meno di… - CorbelliFranco : RT @HuffPostItalia: Da istituzionale a bellicoso, Salvini in Friuli (con gli occhi su Roma) cambia registro: 'Di Maio? Me ne frega meno di… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Da istituzionale a bellicoso, Salvini in Friuli (con gli occhi su Roma) cambia registro: 'Di Maio? Me ne frega meno di… - HuffPostItalia : Da istituzionale a bellicoso, Salvini in Friuli (con gli occhi su Roma) cambia registro: 'Di Maio? Me ne frega meno… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il, per un giorno, èto. Via i panni istituzionali del leader dialogante e responsabile, con l'orecchio rivolto all'unico avversario con cui sia disposto a formare un governo, i Cinque Stelle; e ritorno alla mise originaria e bellicosa, con la lingua che batte sui temi distintivi: migranti, sbarchi, espulsioni. Manca solo la ruspa. Matteoarriva inVenezia Giulia per sostenere il candidato alla Regione Massimiliano Fedriga, espressione della Lega ma appoggiato dalla coalizione di centrodestra tanto unita per le Regionali quanto divisa nella partita delle alleanze per la formazione del Governo.Il leader del Carroccio parla dal suo tour nella regione governata dalla dem Debora Serracchiani (non ricandidata ed eletta in Parlamento) e chiamata al voto il prossimo 29 aprile per il rinnovo della giunta ma lo sguardo è fisso su, dove si gioca la ...