Curiosità su Una lama di luce | episodio de Il Commissario Montalbano in onda il 9 aprile

Sei mai stata sulla Luna? su Rai Movie/ Cast e Curiosità del film con Raoul Bova (oggi - 8 aprile 2018) : Sei mai stata sulla Luna?, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel Cast: Raoul Bova, Neri Marcorè e Nino Frassica, alla regia Paolo Genovesi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:09:00 GMT)

Nessuna verità - film stasera in tv 8 aprile : trama - Curiosità - streaming : Nessuna verità è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. La pellicola diretta da Ridley Scott vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Nessuna verità, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Body of lies USCITO IL: 21 novembre ...

Una festa esagerata - film al cinema dal 22 marzo : recensione Curiosità : Una festa esagerata è uno dei film al cinema in uscita il 22 marzo 2018. La pellicola è una commedia del 2018, diretta da Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme e Massimiliano Gallo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Una festa esagerata, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Una festa esagerata DATA USCITA: 22/03/2018 GENERE: ...

Memorie di una geisha : cast - trama e Curiosità sul film diretto da Rob Marshall : Il film, tratto da un libro omonimo scritto da Arthur Golden e diretto dallo stesso regista di Chicago Rob Marshall, va in onda alle 21.30 su TV 8 (canale otto del telecomando) martedì 27 marzo. Memorie di una geisha: trailer Memorie di una geisha: la trama Ambientato in un mondo esotico e misterioso quale solo il Giappone sa essere (persino oggi, a molti anni di distanza dall’epoca in cui è ambientato il film), Memorie di una geisha ha ...

Cast - personaggi e Curiosità su Una faccenda delicata de Il Commissario Montalbano - trama episodio 19 marzo : Continuano le repliche di una delle fiction più amate dal pubblico italiano e con Cast, personaggi e curiosità su Una faccenda delicata, episodio de Il Commissario Montalbano in onda lunedì 19 marzo, scopriamo qualche particolarità su questo imperdibile appuntamento. Diretto da Alberto Sironi, la puntata è andata in onda per la prima volta il 29 febbraio 2016 su Rai1, raccogliendo 10.862.000 spettatori e uno share del 39,06%. Una curiosità su ...

Sei mai stata sulla luna - film stasera in tv 20 marzo : trama - Curiosità - streaming : Sei mai stata sulla luna? è il film stasera in tv martedì 20 marzo 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La commedia di Paolo Genovese ha come protagonisti Raul Bova, Sabrina Impacciatore, Nino Frassica e Neri Marcorè. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sei mai stata sulla luna, film stasera in tv: scheda DATA USCITA: 22 gennaio ...

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e Curiosità del film di Paolo Genovese : In onda su Rai1 martedì 20 marzo a partire dalle 21.25, Sei mai stata sulla Luna? è una pellicola uscita al cinema nel 2015 e vanta un cast di tutto rispetto che, tra gli altri, vede anche la presenza di Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti e Sabrina Impacciatore, tutti agli ordini di Paolo Genovese, regista anche di Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud. LEGGI : Immaturi diventa una serie, Ricky Memphis: “Sono ...

Gambit Una truffa a regola d’arte - film stasera in tv 13 marzo : trama - Curiosità - streaming : Gambit Una truffa a regola d’arte è il film stasera in tv martedì 13 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte circa. La pellicola è del 2012 con la regia di Michael Hoffman su una sceneggiatura di Ethan e Joel Coen. Della commedia brillante sono protagonisti Cameron Diaz, Colin Firth e Alan Rickman. Il film è un rifacimento dell’omonimo film del 1966 interpretato da Michael Caine e Shirley MacLaine. Di seguito ecco ...

“Meghan e Kate insieme all’evento - ma gli abiti…”. La Curiosità sul costo dei vestiti che le due “protagoniste” della Casa Reale inglese hanno scelto per apparire insieme sul palco. Entrambe in blu - ma con una bella differenza… : Il matrimonio tra Meghan e il principe Harry ormai è questione di poco tempo, i preparativi sono a buon punto e i pettegolezzi si stanno spargendo su tutte le pagine cartacee e online del mondo. Sarà il matrimonio dell’anno. Ma c’è chi mette il dito nella piaga paventando rapporti tesi con qualcuno nella Casa Reale inglese. Chi spettegolava su una presunta antipatia tra lei e Kate Middleton faccia subito un passo indietro: le ...

Margot Robbie - così nasce una star (in 9 Curiosità) : Solo nel 2013 era, al cinema, la moglie focosa e (spesso) tradita di Leonardo DiCaprio, mentre nella vita privata si raccontava single. Ma i cinque anni che la separano da quel ruolo marginale in The Wolf of Wall Street per Margot Robbie valgono almeno il doppio. Oggi l’attrice australiana, classe 1990, è felicemente sposata (con Tom Ackerley) e ha ricevuto la sua prima nomination, come Miglior attrice protagonista (in I, Tonya), agli ...

Kung Fu Panda : trama e Curiosità sul primo capitolo della fortunata saga : A dieci anni dalla sua uscita al cinema, avvenuta nel 2008, torna in televisione Kung Fu Panda, il primo episodio delle avventure dal Panda pasticcione Po. Diretto da Mark Osborne e John Stevenson, il film va in onda sabato 24 febbraio a partire dalle 21.10 su Italia Uno. Kung Fu Panda, il trailer Kung Fu Panda, la trama Po è un Panda che lavora come cameriere in un ristorante cinese del padre adottivo. Nonostante la sua grande passione per il ...

“Peserà almeno 5 chili”. Sa che la sua bimba è più grande del normale… Attende con ansia il giorno del parto perché è preoccupatissima di soffrire. Poi la piccola viene al mondo e la notizia – scioccante – fa il giro dell’ospedale. Tutti accorrono presi da una Curiosità morbosa e la mamma è sempre più sconvolta… Le foto (incredibili) : È nato lo scorso 19 settembre in Brasile, nello stato del Paranà. E, dal giorno della sua nascita, è subito diventata famosa. Il motivo? Gabrielly Ferreira, quando è nata, pesava 6 chili ed era lunga 54 centimetri. Considerando che un neonato nella media pesa intorno ai 3 chili, la piccola – se così si può dire – era il doppio più grande rispetto agli altri bimbi. Quando la piccola è venuta al mondo, Tutti, in ospedale, hanno parlato del suo ...

“Ciao - è stato bello scop***”. Il biglietto che ha fatto impazzire i social : lasciato sul cruscotto di un’auto a Roma - quel messaggino (molto esplicito) racconta una storia che sta facendo morire tutti di Curiosità : In guerra e in amore, recita un vecchio proverbio, tutto è lecito. A maggior in tempi come questi, dove di iniziative per prendersi una bella rivincita contro un ex poco gentile (o poco fedele) se ne vedono ogni giorno a centinaia sui social, alle volte applaudite dagli utenti e alle volte, invece, troppo sopra le righe per essere accettate senza critiche. Ultimo in ordine cronologico il bigliettino che il proprietario di quest’auto ...

Nino Frassica : età - altezza e peso. Una vita tra tv e cinema e una sexy fidanzata dal passato ”vietato”. Tutte le Curiosità sull’ospite di Sanremo 2018 : Nino Frassica torna a Sanremo. Dopo l’indimenticabile intervista doppia dello scorso anno con Gabriel Garko, il comico siciliano salirà sul palco dell’Ariston insieme alla coppia Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, che faranno promozione alla seconda stagione della serie tv di Rai1 È arrivata la felicità. Durante la scorsa edizione Frassica all’Ariston era stato un protagonista assoluto. “Sono un fan di Gabriel Garko”, ...