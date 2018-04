Crociere | a Palermo arriva Msc Divina | 27 tappe in città nella stagione estiva

meteoweb.eu

: Info e prenotazioni - Viaggike - Palermo, Via Pignatelli Aragona nr. 96 - Tel. 091584263 - info@viaggike.it Torn… - viaggike : Info e prenotazioni - Viaggike - Palermo, Via Pignatelli Aragona nr. 96 - Tel. 091584263 - info@viaggike.it Torn… - Cinziaboxerbass : RT @Crocieristi: È sotto un nuovo #palazzo in città a #Palermo ???? @MSC_Crociere #MscDivina #Pasquetta -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Dopo Msc Meraviglia sbarca aMsc. La nave da crociera, lunga 333 metri e in grado di ospitare fino a 4345 passeggeri, èta per la prima volta nel porto palermitano lunedì 2 aprile e oggi è stata accolta da autorità e istituzioni locali dando così il via ufficiale alle 27che vedranno laattraccare al porto ogni lunedì fino al 1 ottobre. La nave partirà daogni lunedì per 27settimanali nel Mediterraneo occidentale che toccheranno Cagliari, Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia, Genova, Civitavecchia e di nuovo. “MSCnel 2018 incrementa del 35% la propria presenza ain tutti i periodi dell’anno – ha spiegato Beppe Lupelli, area manager Puglia e Sicilia –ndo a movimentare quasi 280mila crocieristi grazie a 56 scali in 12 mesi.invernale abbiamo avuto MSC Meraviglia, ...