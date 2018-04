Cristina Parodi confermata a Domenica in ma cambia qualcosa | l' indiscrezione

Sorelle Parodi - Domenica In : 'Contratto pesante - Cristina resta anche l'anno prossimo ma...'. Spostata e umiliata : Del contratto-capestro che obbligherebbe la Rai a confermare Cristina Parodi a Domenica In si è già detto e scritto. Ma Alberto Dandolo, su Oggi , fornisce un dettaglio in più, assai succulento. ...

Cristina Parodi - frecciatina a Barbara D'Urso : 'Una tv urlata io non saprei farla' : FUNWEEK - Cristina Parodi dopo mesi di critiche risponde a tono contro chi l'accusa di essere protagonista di una Domenica in da completo flop. Ma il volto della domenica di Rai Uno non manca l'...

Cristina Parodi manda una frecciatina a Barbara D'Urso : 'Fa della tv urlata' : Ma lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format… Io una tv urlata non saprei nemmeno farla'. Infine, commenta anche del ...

Domenica In e Cristina Parodi - 15 - 4% di share senza concorrenza e senza calcio : gode Barbara D'Urso : Barbara D'Urso gode anche quando Domenica Live non va in onda. Già, perché nella Domenica di Pasqua, Carmelita si era presa una pausa: in onda soltanto Domenica In di Cristina Parodi . E pur senza ...

“Il sesso? Certo…”. Confessioni hot a Domenica In - sotto gli occhi di una Cristina Parodi visibilmente imbarazzata. L’ospite vip (sex symbol amatissimo dalle donne) si lascia andare un po’ troppo e il programma si fa di colpo vietato ai minori : Tempi duri per chi è abituato al riserbo sulla propria privacy questi ultimi, dove andare in tv e parlare di aspetti anche privatissimi della propria vita pare diventato una sorta di sport nazionale. Ultimo in ordine cronologico a esibirsi nella singolare disciplina, ben diversa da quella in cui solitamente lo vediamo gareggiare, è stato Massimiliano Rosolino, ex nuotatore napoletano che è stato ospite dell’ultima puntata di ...

Domenica In : Cristina Parodi e Anna Valle ricordano Fabrizio Frizzi : Cristina Parodi e Anna Valle salutano Fabrizio Frizzi a Domenica In Anche Cristina Parodi a Domenica In ha voluto fare il suo saluto a Fabrizio Frizzi, ricordando il conduttore scomparso insieme ad Anna Valle, incoronata Miss Italia nel lontano 1995 proprio da Frizzi. La conduttrice ha aperto oggi la puntata con la gigantografia di Fabrizio e un po’ commossa ha affermato che lei, come tutti i personaggi dello spettacolo che in questi ...

FIORDALISO/ "Non voglio mica la Luna" - un augurio di Pasqua a Cristina Parodi (Domenica In) : FIORDALISO, ospite nella puntata di Domenica In per celebrare gli anni ’80 protagonisti della fiction Rai. Concerto evento lo scorso mese di Marzo sul Roof Garden del Casinò di Sanremo.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:55:00 GMT)

Cristina Parodi - per non perdere Domenica In si gioca la carta Giorgio Gori : così il marito può aiutarla : Dagospia le definisce 'deliranti dichiarazioni'. Sono quelle che ha rilasciato Cristina Parodi a Io donna , in un'intervista in cui nega che la sua Domenica in sia un flop e attacca la concorrenza, ...

Cristina Parodi punge Barbara D'Urso : "Io una tv urlata non so farla" : Dopo settimane di numeri non troppo positivi - dal punto di vista degli ascolti - a Domenica In, Cristina Parodi difende il programma e risponde a quanti parlano di flop.Intervistata tramite uno scambio di e-mail da Io Donna, la conduttrice respinge di netto le accuse sostenendo che il suo programma non è un fallimento. "Se la mettiamo sugli ascolti - dice Cristina Parodi - a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di ...

Cristina Parodi : "Domenica In? Chi parla di flop è in malafede" : Cristina Parodi, oltre a essere un'ottima giornalista, è anche una professionista brava a tirare l'acqua al suo mulino. Ce ne stiamo rendendo conto dalle ultime interviste rilasciate alla stampa sull'ultima edizione di Domenica In, da lei condotta su Rai 1. Due settimane fa ha dichiarato: "Una stagione che, effettivamente, è iniziata con polemiche, a parer mio anche eccessive, ma che ci ha portato poi a realizzare un programma che, settimana ...

Cristina Parodi - bordata alla Barbara d'Urso : 'Io la televisione che fa lei...' - micidiale : Cristina Parodi passa al contrattacco. La conduttrice di Domenica in respinge le accuse, sostenendo che il suo programma non è un flop. Attraverso le pagine di Io Donna , attacca la concorrenza e ...

Cristina Parodi : "Domenica In? Chi parla di flop è in malafede". Facciamo chiarezza : Cristina Parodi, oltre a essere un'ottima giornalista, è anche una professionista brava a tirare l'acqua al suo mulino. Ce ne stiamo rendendo conto dalle ultime interviste rilasciate alla stampa sull'ultima edizione di Domenica In, da lei condotta su Rai 1. Due settimane fa ha dichiarato: "Una stagione che, effettivamente, è iniziata con polemiche, a parer mio anche eccessive, ma che ci ha portato poi a realizzare un programma che, ...

Cristina Parodi - frecciatina per la "rivale" Barbara d’Urso : E’ già successo che Cristina Parodi abbia espresso il suo parere sulle differenze abissali tra il suo modo di fare tv a Domenica In e quello della diretta concorrente Barbara d&rsquo...

Cristina Parodi lancia una frecciata a Barbara d’Urso e Domenica Live : Barbara d’Urso e Domenica Live criticate da Cristina Parodi Cristina Parodi è stata intervistata dal sito Io donna, in cui ha parlato della sua Domenica In e lanciato una frecciata al veleno a Barbara d’Urso e Domenica Live. La conduttrice del talk Domenicale di Rai 1 ha ammesso che il suo programma all’inizio può aver un po’ sofferto, forse perchè lei e il suo team erano confusi, forse perchè la scaletta era costruita ...